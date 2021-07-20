Напад на прикордонників на Сумщині: СБУ-шникам обрали запобіжний захід
20 липня 2021 , 20:54Читать новость на русском
Джерело:Sumy Today
Співробітникам СБУ, яких підозрюють в нападі на прикордонників, обрали запобіжний захід. Їх взяли під цілодобовий домашній арешт.
Запобіжний захід СБУ-шникам суд обрав 20 липня. Про це повідомило місцеве видання.
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СБУ-шників взяли під арешт до вересня
Суд взяв їх під цілодобовий домашній арештз забороною залишати житло. Ухвала суду діятиме до 16 вересня 2021 року. Зокрема їх зобов'язали:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- носити електронний засіб контролю;
- утримуватися від спілкування з підозрюваним, потерпілими, а також зі свідком у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.
Щоправда, працівники СБУ можуть оскаржити ухвалу в апеляційному порядку. Окрім того, видання пише, що суд має розглянути клопотання стосовно ще одного співробітника СБУ, який також брав участь в інциденті.
Напад на прикордонників на Сумщині: коротко
- У ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд з молодшого сержанта та солдата строкової служби чергували на авто біля села Рясне Сумського району.
- Орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 чоловіками. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників.
- Вони спровокували конфлікт і почалася бійка. Нападники забрали у прикордонників табельну зброю і втекли.
- Згодом з'ясувалося, що зловмисники працюють у СБУ.
- 19 липня Державне бюро розслідувань затримало 2 працівників СБУ. Їх підозрюють у причетності до нападу на прикордонників.