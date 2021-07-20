Напад на прикордонників на Сумщині: СБУ-шникам обрали запобіжний захід

Співробітникам СБУ, яких підозрюють в нападі на прикордонників, обрали запобіжний захід. Їх взяли під цілодобовий домашній арешт.

Запобіжний захід СБУ-шникам суд обрав 20 липня. Про це повідомило місцеве видання.

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СБУ-шників взяли під арешт до вересня

Суд взяв їх під цілодобовий домашній арештз забороною залишати житло. Ухвала суду діятиме до 16 вересня 2021 року. Зокрема їх зобов'язали:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

носити електронний засіб контролю;

утримуватися від спілкування з підозрюваним, потерпілими, а також зі свідком у кримінальному провадженні;

здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Щоправда, працівники СБУ можуть оскаржити ухвалу в апеляційному порядку. Окрім того, видання пише, що суд має розглянути клопотання стосовно ще одного співробітника СБУ, який також брав участь в інциденті.

Напад на прикордонників на Сумщині: коротко

У ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд з молодшого сержанта та солдата строкової служби чергували на авто біля села Рясне Сумського району.

Орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 чоловіками. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників.

Вони спровокували конфлікт і почалася бійка. Нападники забрали у прикордонників табельну зброю і втекли.

Згодом з'ясувалося, що зловмисники працюють у СБУ.

19 липня Державне бюро розслідувань затримало 2 працівників СБУ. Їх підозрюють у причетності до нападу на прикордонників.

Слідчий суддя 21 липня буде розглядати клопотання про відсторонення обох СБУ-шників від займаних посад.