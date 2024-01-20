На Закарпатті подружжя влаштувало погоню та напало на прикордонників

У Закарпатській області подружжя спробувало втекти від прикордонників. Ба більше, чоловік та жінка нецензурно ображали співробітників ДПСУ, погрожували та навіть влаштували бійку з ними.

Інцидент стався на одному із контрольних постів Закарпатської області. Під час перевірки Mitsubishi водій відмовився дати автівку на огляд прикордонникам та разом з родиною спробував втекти від них.

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Що сталося далі

Водій тікав з місця подій на великій швидкості. Однак співробітникам Держприкордонслужби вдалося наздогнати автівку через кілька хвилин від початку погоні.

, у машині, крім водія, перебували його дружина, двоє малолітніх дітей цього подружжя та їхня родичка.

Під час спілкування дружина цього водія вдарила в обличчя прикордонницю, яка фіксувала порушення, а сам чоловік напав на її колегу. Незабаром на місце сутички викликали поліцію.



Саме у цій машині їхала родина / Фото ДПСУ

Чим все закінчилося

Далі подружжя стало погрожувати прикордонникам та нецензурно їх ображати. Порушники робили це прямо при своїх дітях та співробітниках поліції.

У результаті чоловіка та жінку затримали, а прикордонницю ушпиталили. Стосовно подружжя склали адміністративні протоколи.

Наразі відомо, що затриманий неодноразово потрапляв у поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону, як особа, яка причетна до протиправної діяльності,

– мовиться у повідомленні ДПСУ.

Крім цього співробітники ДПСУ передали до Нацполіції повідомлення про напад на них та погрози. Також за фактом невиконання цими батьками обов'язків щодо виховання дітей буде звернення до відповідних служб.

Схожий випадок був на кордоні з Румунією

Наприкінці минулого року прикордонний наряд відділу "Мамалига" Чернівецького загону за допомогою БпЛА побачив вночі чоловіка, якій хотів незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Незабаром на місце приїхала група реагування.

Цей чоловік відмовився спілкуватися з прикордонниками та чинив опір при затриманні. Ба більше, порушник застосував проти них балончик з перцевим газом.

У результаті одного з військовослужбовців ушпиталили з хімічним опіком очей. Самого порушника затримали.