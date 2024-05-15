Хто міг стріляти у Фіцо: ЗМІ назвали ймовірного нападника

15 травня 2024, 18:08
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Джерело:

PLUS 7 DNI

Після виїздного засідання уряду Словаччини невідомий вистрілив у прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Місцеві ЗМІ пишуть, що нападником був 71-річний чоловік.

Наразі політика доправили до лікарні, представники Фіцо пишуть, що наступні кілька годин будуть вирішальні. Стрільця ж одразу затримали правоохоронці. 

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Хто був нападник 

Словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N стверджує, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни. Журналісти зазначають, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах.

За інформацією PLUS 7 DNI, підозрюваний – письменник та один із засновників літературного клубу DÚHA Юрай Чінтула. Відомо, що окрім літературної діяльності він був активістом ліберальної партії країни. 

Юрай Чінтула, якого називають нападником на Фіцо / фото з мережі

Окрім цього, ЗМІ акцентують на тому, що Чінтула писав вірші про смерть

Багато разів я чекав, вбраний, напахчений, і підносив тост за свою смерть. Але вона так і не настала,
– ідеться в одному з його творів.

Зазначимо, що правоохоронці затримали нападника одразу на місці, проте не коментували, хто такий стрілець.

Що відомо про замах

  • Удень 15 травня в словацькій Гандлові невідомий вчинив замах на прем'єра країни Роберта Фіцо. За словами очевидців, хтось звернувся до політка з натовпу зі словами: "Роберте, йди-но сюди". Після того як прем'єр-міністр підійшов до людей, у нього вистрілили декілька разів. Він упав на землю.
  • Попередньо, Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди та живіт. ЗМІ пишуть, що прем'єр-міністр був при свідомості, коли його доправили до медичного закладу. Журналісти кажуть, що його стан важкий, проте життю нічого не загрожує. 
  • Президентка Словаччини Зузана Чапутова рішуче засудила сьогоднішній "брутальний і безрозсудний напад" на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Вона зазначила, що шокована і бажає політику сил у цей критичний момент. Також щодо нападу на політика висловилися й інші колеги словацького прем'єра. 
  •  Через подію вже призупинили засідання Нацради на невизначений строк.

Автор: Дмитро Усик