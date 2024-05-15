Хто міг стріляти у Фіцо: ЗМІ назвали ймовірного нападника

Після виїздного засідання уряду Словаччини невідомий вистрілив у прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Місцеві ЗМІ пишуть, що нападником був 71-річний чоловік.

Наразі політика доправили до лікарні, представники Фіцо пишуть, що наступні кілька годин будуть вирішальні. Стрільця ж одразу затримали правоохоронці.

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Хто був нападник

Словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N стверджує, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни. Журналісти зазначають, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах.

За інформацією PLUS 7 DNI, підозрюваний – письменник та один із засновників літературного клубу DÚHA Юрай Чінтула. Відомо, що окрім літературної діяльності він був активістом ліберальної партії країни.

Юрай Чінтула, якого називають нападником на Фіцо / фото з мережі

Окрім цього, ЗМІ акцентують на тому, що Чінтула писав вірші про смерть.

Багато разів я чекав, вбраний, напахчений, і підносив тост за свою смерть. Але вона так і не настала,

– ідеться в одному з його творів.

Зазначимо, що правоохоронці затримали нападника одразу на місці, проте не коментували, хто такий стрілець.

Що відомо про замах