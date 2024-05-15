Хто міг стріляти у Фіцо: ЗМІ назвали ймовірного нападника
Джерело:PLUS 7 DNI
Після виїздного засідання уряду Словаччини невідомий вистрілив у прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Місцеві ЗМІ пишуть, що нападником був 71-річний чоловік.
Наразі політика доправили до лікарні, представники Фіцо пишуть, що наступні кілька годин будуть вирішальні. Стрільця ж одразу затримали правоохоронці.
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Хто був нападник
Словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N стверджує, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни. Журналісти зазначають, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах.
За інформацією PLUS 7 DNI, підозрюваний – письменник та один із засновників літературного клубу DÚHA Юрай Чінтула. Відомо, що окрім літературної діяльності він був активістом ліберальної партії країни.
Юрай Чінтула, якого називають нападником на Фіцо / фото з мережі
Окрім цього, ЗМІ акцентують на тому, що Чінтула писав вірші про смерть.
Багато разів я чекав, вбраний, напахчений, і підносив тост за свою смерть. Але вона так і не настала,
– ідеться в одному з його творів.
Зазначимо, що правоохоронці затримали нападника одразу на місці, проте не коментували, хто такий стрілець.
Що відомо про замах
- Удень 15 травня в словацькій Гандлові невідомий вчинив замах на прем'єра країни Роберта Фіцо. За словами очевидців, хтось звернувся до політка з натовпу зі словами: "Роберте, йди-но сюди". Після того як прем'єр-міністр підійшов до людей, у нього вистрілили декілька разів. Він упав на землю.
- Попередньо, Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди та живіт. ЗМІ пишуть, що прем'єр-міністр був при свідомості, коли його доправили до медичного закладу. Журналісти кажуть, що його стан важкий, проте життю нічого не загрожує.
- Президентка Словаччини Зузана Чапутова рішуче засудила сьогоднішній "брутальний і безрозсудний напад" на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Вона зазначила, що шокована і бажає політику сил у цей критичний момент. Також щодо нападу на політика висловилися й інші колеги словацького прем'єра.
- Через подію вже призупинили засідання Нацради на невизначений строк.