Як у 2022 році: що готує Росія проти Європи та чи готовий Захід відбивати агресію

Російські депутати ухвалили закон, за яким вони можуть "захищати" російське населення за кордоном. Очевидно, що так починається принаймні інформаційна підготовка до агресії з країнами НАТО.

У країнах Балтії вже готуються до ймовірної агресії з боку Росії, й фактично змоделювали ситуацію, як Кремль може змусити Литву капітулювати. Сценарії ескалації проти країн Європи, передумови та наслідки цього спеціально для 24 Каналу розібрали військові та військові експерти.

Що готує Росія для країн Заходу?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що Росія, починаючи з кордону з Фінляндією, розбудовує інфраструктуру, яка може бути використана в бойових діях. Схожі дії вона робила напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, однією з ознак підготовки до вторгнення стало розгортання мережі польових шпиталів.

У військових округах відбуваються різного роду переформатування. Зрозуміло, що 80% їхнього особового складу перебувають на війні в Україні. Однак вони готуються. Місця дислокацій бригад вони намагаються розширити до дивізій. Там інтенсивно працює будівельна техніка. Минулого року на фінському кордоні взагалі були помічені бойовики угруповання "Русич",

– зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Він продовжив, що це те формування, яке в боях за Бахмут "відзначилось" особливою жорстокістю проти цивільного населення. Крім того, тривають роботи зі зв'язуванням Московського військового округу з територією Білорусі. На щастя, через недофінансування російського бюджету з низкою проєктів є проблеми, але росіяни все одно готуються до дій на своєму західному кордоні.

Чи готові країни Балтії до російського вторгнення?

Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський зауважив, що все можливо. Росіяни дуже непередбачувані. Ніхто не може знати, що відбувається у хворій голові Путіна. За великого бажання Росія може зробити багато чого. Декілька років тому білоруси створили колапс на кордоні з Польщею через біженців.

"Можна уявити, що буде відбуватись те саме, тільки з автомобілів почнуть вивантажувати автомати та гранатомети. І це все відбувається системно. Навіть попри величезну залученість військ в Україні, в них вистачить сил, щоб це реалізувати. Усе залежить від мети та від того завдання, яке вони перед собою ставлять", – наголосив заступник командувача ОК "Схід".

За його словами, країни "північного напрямку" намагаються впроваджувати український досвід. Однак їхня готовність залежить від того, чи спрацює 5 стаття НАТО. Чи буде авіація за годину, чи буде союзна підтримка тощо. Росія – дуже хитрий ворог. Треба розглядати різні сценарії. Західні країни мають адаптовувати свої доктрини до відповідних реалій.

Чому Китай може не дозволити Росії почати війну проти Європи?

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак висловив думку, що в Європі, попри великі мілітарні комплекси, все одно не вистачає ресурсів для великої війни. У Німеччині, наприклад, армія нині нараховує 180 тисяч військових. При цьому там зазначають, що нереально збільшити її чисельність ще на 20 тисяч. Стримувальним фактором для Росії та рятівним фактором для Європи може стати Китай.

У Китаю 2 найбільші ринки збуту – це США та Євросоюз. У Євросоюзі мешкає 500 мільйонів людей. Там дуже розвинений консюмеризм, на якому заробляють китайські компанії. Товарообіг між Китаєм і Євросоюзом за 2025 рік – майже 500 мільярдів євро. З Росією вдвічі менший. Тому Китай не дозволить Росії воювати з Європою,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Він додав, що, утім, можливі маленькі місії з відкушування сіл, містечок, міст, регіонів, як-от Нарва. Ця карта все одно залишається на столі росіян. Європа, як і Україна, має розглядати всі варіанти.

