Джерела Reuters назвали, скількох бригад бракує НАТО, щоб захистити себе від потенційного нападу Росії. Журналісти зауважили: людей потрібно багато, тож не зрозуміло, звідки Альянс візьме їх.

За словами Єнса Столтенберга, Путін і Сі хотіли би, щоб США та НАТО програли в Україні. Тому перемога Росії підбадьорить Китай.

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Скільки бригад потрібно НАТО, щоб захиститися від Росії

Альянсу знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад. Джерело не розкрило деталі, але необхідна кількість людей вражає.

Бригада налічує від 3 000 до 7 000 військовослужбовців, тому створення ще 35 – 50 таких підрозділів може стати значним викликом. (...) Незрозуміло, звідки союзники по НАТО можуть взяти додатковий персонал для 35 – 50 бригад. Війська можуть бути перекинуті з інших частин збройних сил, додаткові солдати можуть бути завербовані або члени НАТО можуть обрати поєднання обох підходів,

– пишуть Reuters.

Які проблеми є в НАТО та чи зможе Альянс захиститися від нападу з боку Росії

Але проблема не тільки в солдатах – Заходу бракує ППО. Після завершення холодної війни західні країни розслабилися та вирішили, що їм нічого не загрожує. Вони думали, що небезпека буде походити тільки від Ірану, і значно скоротили виробництво зброї і кількість ППО.

Самій тільки Німеччині доведеться збільшити свої сили і засоби ППО у чотири рази. Ця країна – головний логістичний вузол і плацдарм у разі будь-якого потенційного конфлікту з Росією. Під час холодної війни там було 36 одиниць ППО Patriot, але все одно держава покладалася на підтримку НАТО. Зараз їх 9.

Торік на саміті НАТО у Вільнюсі лідери НАТО погодили перші великі оборонні плани Альянсу за понад три десятиліття. Цього року на саміті у Вашингтоні, який пройде днями, обговорять, як утілюють ці плани в життя.

Пріоритетом НАТО зараз є протиповітряна і протиракетна оборона, озброєння дальнього радіусу дії, матеріально-технічне забезпечення, а також великі сухопутні з'єднання.