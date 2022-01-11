Напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки у світі, – Єрмак

Про новий ймовірний напад Росії на Україну говорить вже вся Європа. Якщо агресія Кремля спалахне з новою силою – це буде вердиктом для НАТО та великою проблемою для країн Заходу.

Про це британським ЗМІ сказав голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що перемога України буде перемогою всіх її західних партнерів.

До теми Захід не погодиться, – Кулеба про вимоги Росії щодо нерозширення НАТО

Водночас їхньою найбільшою поразкою може бути продовження війни в Україні або ескалація ситуації.

Напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й у всьому світі,

– заявив Єрмак.

Він наголосив, що так би відповів росіянам, які занепокоєні розміщенням озброєнь НАТО в Україні.

Готовність України до нового наступу Росії

Джерело видання The New York Times повідомило, що Володимир Путін посунув дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни.

За словами Єрмака, 90% населення України захищатиме свою країну. Варто також розуміти, що Україна більш готова до можливого нападу Росії, ніж це було у 2014 році. Однак важливим є вступ у НАТО.

"Вступ до НАТО як мета записано у нашій Конституції. Лише українське суспільство та країни-члени НАТО можуть ухвалити це рішення. Якщо якась із країн НАТО проти цього рішення – нехай скажуть про це чесно", – зазначив Єрмак.

Ймовірний наступ Росії: останні новини

Українська розвідка повідомила, що окупанти на Донбасі продовжують утримувати свої війська у бойовій готовності.

У ЗМІ з'явилась інформація, що Росія переміщує гелікоптери до кордону з Україною.

Пентагон заявив, що концентрація російських військ поблизу кордонів залишається фактично незмінною.

Цікаво – Путін боїться бути слабким: дивіться відео