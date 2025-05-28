На Львівщині кілька чоловіків побили військовослужбовця ТЦК: особи зловмисників встановили

У Новому Роздолі на Львівщині затримали чоловіків, які нібито напали на співробітника ТЦК і СП. За скоєне їх можуть покарати ув'язненням.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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Поліція затримала нападників на службовців ТЦК і СП

Поліція відстежила чотирьох чоловіків, які 21 травня скоїли напад на працівника територіального центру комплектування в Новому Роздолі. Декому з них вже оголошено про підозру.

У Львівському обласному ТЦК і СП повідомили, що їхнього колегу зі Стрийського РТЦК і СП на ім'я Нестор Дидик жорстоко побили на вулиці. До того як працювати в ТЦК, він ніс службу в 103 окремій бригаді ТрО та був списаний за станом здоров'я.

Того дня старший солдат брав участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних громадян. На проспекті Шевченка він зупинив чоловіка та попросив показати військово-облікові документи. За кілька хвилин до них буцімто підбігли 8 осіб, які побили військовослужбовця – повалили його на землю та завдали ударів ногами по голові. Лікарі діагностували в працівника ТЦК гематоми на обличчі та перелом ребер.

У 2025 році він продовжує служити українському народові – і тепер його життю вже загрожують кулаки своїх, тих, кого захищав,

– йдеться в повідомленні.

Після інциденту поліція встановила особи всіх причетних. Їм загрожує до чотирьох років за ґратами. Нападниками виявилися жителі Нового Роздолу віком від 29 до 39 років. Двом з них повідомили про підозру за хуліганство. Нині триває досудове розслідування.

Люди почали нападати на працівників ТЦК