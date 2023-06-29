У Німеччині фанатка війни з Росії побила українку на фестивалі: організатори здивували цинізмом

Інцидент стався на танцювальному фестивалі в Дюссельдорфі. У громадянки Росії почалася істерика, коли вона побачила українку.

Учасниця німецького фестивалю Юлія Федорова повідомила у соцмережах, що громадянка країни-агресорки напала на її подругу. Авторка допису розписала інцидент у подробицях.

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Громадянка держави-терориста обзивала українців "нацистами". Також вона звинувачувала їх у тому, що Україна чинить опір повномасштабній агресії Росії. Їй не сподобалося, що через це гинуть російські загарбники.

Неадекватна росіянка вдарила українку та облила її водою. Громадянка України перебувала у шоковому стані та не могла говорити, поки фанатка "русского міра" кричала на неї. За цим спостерігали інші учасники.

Авторка допису зазначила, що її українська подруга вперше виїхала за кордон після повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави. Вона спеціально поїхала до Німеччини, щоб взяти участь у фестивалі.

Організатори поводилися дивно

На танцювальний захід допустили не тільки українців, а й росіян. Громадянка Росії, що повністю підтримує агресію своєї країни, налетіла на українську учасницю прямо на танцювальному майданчику перед початком нової пісні. Росіянка вдарила її по голові.

Організатори не стали розбиратися та шукати винних. Натомість вони просто попросили обидві сторони розійтися. Авторка назвала їхню поведінку грубою та несправедливою щодо українки. Також вона додала, що російські танцюристи відмовляються від обговорень цього інциденту та не можуть навіть засудити війну.

Згодом у соцмережах з'явилася офіційна реакція організаторів. Вони засудили війну Росії проти України, але додали, що "не можуть дискримінувати людей через національність". Також організатори спробували перекласти відповідальність та заявили, що в усьому повинна розбиратися поліція або суд.

Сам напад росіянки на українку вони просто назвали "інцидентом" та зазначили, що не можуть його оцінювати чи коментувати. Бо у ньому не брали участь співробітники фестивалю. Після цього організатори заявили, що вони хочуть об'єднати людей за допомогою танців.

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