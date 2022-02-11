Напад на Україну може початися у будь-який день і скоріш за все – з повітря, – Білий дім

Джейк Салліван – радник Джо Байдена – заявив, що вторгнення Росії в Україну може відбутися 20 лютого. Водночас у Білому домі досі не впевнені, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення.

За словами Саллівана, російське вторгнення може початися у будь-яку мить. Зокрема, під час Олімпіади у Пекіні.

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Радник президента США наголосив, що вторгнення в Україну, вочевидь, почнеться з повітряної атаки. За словами Саллівана, постраждати можуть люди, незалежно від їхньої національності.

Вторгнення може приймати різні форми, однією з яких є стрімкий наступ на місто Київ. Це можлива лінія атаки, яку можуть вибрати російські війська,

– наголосив Салліван.

Блінкен про можливість вторгнення