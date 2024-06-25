Напад на військового у Дніпрі: поліція встановила інших причетних

Поліція встановила причетних до нападу на колишнього військового Дмитра Павлова в Дніпрі. Затримано одного з активних учасників інциденту.

Відомо, що на військового напали в Дніпрі 20 червня. Дмитра "Сина" Павлова побили невідомі, які були одягнені в одяг кольору хакі, а поруч був нардеп Микола Тищенко.

Важливо Тищенку повідомили про підозру через напад на військового Павлова

Поліція встановила всіх причетних

У поліції повідомили, що напад на військового Дмитра "Сина" Павлова стався 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького в місті Дніпро. Так, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

Правоохоронці за фактом цього почали 2 кримінальних провадження:

незаконне позбавлення волі,

катування.

Після скоєння злочину поліцейські відразу допитали постраждалого та свідків події. Відтак, вдалося встановити, що до злочину можуть бути причетні кілька осіб, яких поліція вже встановила.

Окрім того, одного з активних учасників подій вже затримали. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.

Поліція затримала причетного до нападу на Павлова – більше у галереї

Під час опрацювання доказів була також встановлена й роль народного депутата Миколи Тищенка, який також брав участь у нападі.

Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід,

– наголосили в поліції.

Варто зауважити, що слідчі та розшукові заходи проводились на території 5 областей держави. Окрім того, поліцейського з Києва Богдана Писаренка, який теж причетний до нападу, вже звільнили.