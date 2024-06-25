Напад на військового у Дніпрі: поліція встановила інших причетних
Джерело:Національна поліція України
Поліція встановила причетних до нападу на колишнього військового Дмитра Павлова в Дніпрі. Затримано одного з активних учасників інциденту.
Відомо, що на військового напали в Дніпрі 20 червня. Дмитра "Сина" Павлова побили невідомі, які були одягнені в одяг кольору хакі, а поруч був нардеп Микола Тищенко.
Важливо Тищенку повідомили про підозру через напад на військового Павлова
Поліція встановила всіх причетних
У поліції повідомили, що напад на військового Дмитра "Сина" Павлова стався 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького в місті Дніпро. Так, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.
Правоохоронці за фактом цього почали 2 кримінальних провадження:
- незаконне позбавлення волі,
- катування.
Після скоєння злочину поліцейські відразу допитали постраждалого та свідків події. Відтак, вдалося встановити, що до злочину можуть бути причетні кілька осіб, яких поліція вже встановила.
Окрім того, одного з активних учасників подій вже затримали. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.
Поліція затримала причетного до нападу на Павлова – більше у галереї
Під час опрацювання доказів була також встановлена й роль народного депутата Миколи Тищенка, який також брав участь у нападі.
Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід,
– наголосили в поліції.
Варто зауважити, що слідчі та розшукові заходи проводились на території 5 областей держави. Окрім того, поліцейського з Києва Богдана Писаренка, який теж причетний до нападу, вже звільнили.