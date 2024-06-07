Нападнику на волонтерку у Києві обрали запобіжний захід

73-річному агресивному любителю "руского міра" Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід. Чоловікові, що напав на волонтерку, чоловік якої зараз на війні, призначили цілодобовий домашній арешт.

Прокуратура Києва обрала запобіжний захід хулігану, який 2 червня зі спільником напав напав на дружину військового та побив її за українську мову поблизу однієї з станцій метро.

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Чоловік намагався уникнути правосуддя

За клопотанням прокурора Оболонської окружної прокуратури 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці, до 4 серпня включно. Вийнятки можуть бути лише при лікуванні чи під час походу в укриття. Захист нападника поки не вирішив, чи буде оскаржувати рішення суду.

Сторона обвинувачення клопотала про цілодобовий домашній арешт. Прокурор вказав, що підозрюваний раніше переконував, що у момент злочину нібито був в іншому місці. Крім того, фігурант знає, де живе потерпіла, і може на неї впливати. Також прокурор зазначив, що чоловік вже на пенсії, тож може виїхати за кордон.

Чоловіка судять за хуліганство. За це йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Прокуратура шукає спільника хулігана

За інформацією Київської міської прокуратури, нападник, якого затримали – мешканець столичного Печерська. Він торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб.

Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік. Місцезнаходження іншого учасника конфлікту правоохоронці ще встановлюють.

Суть конфлікту та деталі нападу на волонтерку