Напад на ромів у Львові: у поліції оприлюднили нову інформацію про юних зловмисників

Усі учасники нападу на ромів у Львові є жителями одного мікрорайону та навчалися у місцевих навчальних закладах, а організатором угруповання був найстарший серед них.

23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".

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До слова, кількох імовірних підозрюваних уже затримали, а двох із них суд уже заарештував.

Як розповів керівник Нацполіції Львівщини Валерій Середа, затримані – учні трьох львівських шкіл: №83, №36, №34, а також ліцею імені Героїв Крут та профтехучилища №57, передає "Громадське радіо".

"Ми маємо дуже багато доказів, які підтверджують їхню безпосередню участь у цьому злочині. Вони є фактично всі жителями одного мікрорайону – це район Наукової. Вони навчалися у місцевих навчальних закладах – це і ПТУ, і школи", – переконує він.

Крім того, з’явилася інформація, що у 83-тій школі навчається найбільше затриманих хлопців – п’ятеро, однак у самому навчальному закладі кажуть, не знають, про що мовиться, бо не мають проблем, а про організацію "Твереза і зла молодь", з якою пов’язують затриманих, чують вперше.

За словами Валерія Середи, організатор злочину – найстарший із затриманих.

"Пізніше ми встановили якраз цього їхнього організатора, старшого, який їх гуртував до купи. Повністю вся організація була на ньому – знаряддя вбивства, все. Пізніше ми встановили десь близько 5-6 причетних, з яких частина потім відпала. Зараз з’явилися ще особи", – підкреслив головний правоохоронець Львівщини.

Додамо, що усім затриманим вже оголосили підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною статті Кримінального кодексу про хуліганство, а загалом було відкрито чотири кримінальні провадження: умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, хуліганство, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

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"Всі процесуальні дії та їхні права як затриманих осіб було збережені. Я напередодні цим займалася, моніторила ситуацію. Були присутніми у відділку поліції як адвокати, їхні захисники, так і їхні батьки. Оскільки допити неповнолітніх осіб мають проводитися, відповідно до ст. 226 кримінально-процесуального кодексу України, у присутності батьків, опікунів, психологів, за потреби, лікаря і так далі", — представниця управління з дотримання прав людини у поліції Львова Оксана Санагурська.

Нагадаємо, нещодавно стався ще один резонансний напад на табір ромів, проте вже у Києві. Так звані «активісти», зокрема, використовували газ і вибухові речовини. У результаті було спалено кілька помешкань нацменшини.