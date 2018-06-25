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Інспірували звідти, але робили ж тут, наші, – Аваков про російський слід у вбивстві рома

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / 24 канал

Напад на табір ромів у Львові, як і подібні події, які траплялися раніше, є нічим іншим, як "середньовічним дикунством".

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє "Укрінформ".

Міністр додав, що наразі тривають судові засідання щодо учасників нападу.

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"Аналітики кіберполіції показують нам копію цього сайту РФ, цей сайт відкрили і адміністрували у Львівській, Харківській, Київській і ще в одній області. Звідки це прийшло? Так, інспірували звідти, але робили ж тут, наші", – сказав Аваков, відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити російський слід щодо цього нападу.

Він пояснив, що "слід – це слід наших молодих хлопців, але інспірувалося це, групи ці створювалися, як копія російського сайту".

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.

Теги: Новини України Роми Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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