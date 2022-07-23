Військовий експерт пояснив, чи можливий зараз наступ білорусі на Україну

білоруси підвищують активність на кордоні з нашою державою. Проте, лукашенко робить усе можливе, щоб відтягнути вторгнення до України.

Військовий експерт Денис Попович вважає, що наразі не варто боятися наступу з території республіки білорусь. Про це він розповів 24 каналу.

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лукашенко відтягує наступ на територію України

Наразі є факти того, що білоруси відвантажують боєприпаси до росіян. Проте, Попович пояснює, що коли країни готуються до вторгнення, то такого відбуватись не може. Вони, навпаки, повинні концентруватися, скупчуватися для того, щоб бути використаними на напрямку головного удару.

Тому це та ознака, що білоруси, в особі лукашенка, як можуть, так і відтягують рішення щодо можливого вторгнення до України,

– зауважив Попович.

Він також пригадав інтерв'ю Кирила Буданова, голови ГУР Міноборони України, від 22 липня, в якому він заявив, що найближчим часом нам немає чого боятися на білоруському фронті. Денис Попович наголосив, що у голови розвідки є доволі широка інформація для того, щоб стверджувати це.

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Що відбувається в білорусі: останні новини

Самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко дав інтерв'ю виданню France Press. В ньому він видав потік брехні та маніпуляцій, спробувавши виправдати війну проти України та небажання покидати свій пост.

На території білорусі впродовж липня триває кампанія з агітації громадян до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В цьому активно беруть участь військові комісаріати збройних сил республіки білорусь.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив про те, що наразі на кордоні України та білорусі розміщені 6 батальйонно-тактичних груп. Вони облаштовують місцевість та проводять навчання. Також було помічено активну підготовку спецпідрозділів білорусі за участі росіян.

білорусь розпочала навчання біля державних кордонів України. Війська розташувались близько до нас і ці навчання тривають понад місяць. Дату їхнього завершення постійно переносять. Цього разу терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжили до 31 липня.

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