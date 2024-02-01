Хто наступний після України: у Румунії назвали нову мішень Путіна
Джерело:"Радио Свобода"
У Генштабі Румунії вважають, що Путін не зупиниться на Україні, а піде далі. На кого нападе Путін після України – читайте на 24 Каналі.
Думка про те, що Росія піде далі, стала вже загальним місцем, так часто її висловлюють за останні кілька місяців. Дехто прогнозує напад через Сувалкський коридор, а перед тим тривале соціально-політичне напруження між російськомовним населенням Балтики та власне балтійськими народами.
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Путін нападе: яка країна стане наступною після України
Якщо Росія переможе в Україні, то головною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди,
– висловився Влад Георгіце, очільник румунського генштабу.
За його словами, цивільні та армія мають бути готовими до вторгнення.
Які військові проблеми є в Румунії
Слід змінити законодавство. Торік російські дрони в дельті Дунаю не збивали саме через законодавчу колізію, адже Румунія не перебуває в стані війни з Росією.
А ще румунська військова промисловість досі не виробляє боєприпасів калібру НАТО.
Влад Георгіце говорить про те, що треба виграти час, і закликає ухвалити необхідні рішення якомога швидше.
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На Заході закликають прийняти Україну в НАТО
- У Foreign Affairs вийшла велика стаття, в якій викладено аргументи, чому Заходу вигідно підтримувати нашу державу. Там зазначають, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні слід чіткіше наголосити про необхідність прийняти Україну в Альянс.
- Журналісти підкреслюють: Росія завжди буде дестабілізувати Європу і спробує напасти на інші країни, окрім України. Цікаво, що такою країною називають саме Молдову, яка не є членом НАТО.
- Що буде, якщо Україна не стане членом НАТО, наскільки реальний її вступ в Альянс під час війни і чи справді НАТО автоматично опиниться в стані війни з Росією, якщо прийме Україну – читайте за посиланням.