Зробимо вам "гастролі": реакція поляків на заяву Лукашенка про похід "Вагнера" на Варшаву

Польща заявила про посилення безпеки держкордону після того, як вагнерівці передислокувались до Білорусі. Разом з тим в польській мережі викликали бурхливе обговорення слова самопроголошеного президента Лукашенка про те, що ПВК готується до походу на Варшаву.

У неділю, 23 липня, Алєксандр Лукашенко показував президенту Росії Владіміру Путіну карти та скаржився, що йому ниють вагнерівці, адже постійно говорять про атаку на Польщу. Як це сприйняли поляки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що писали поляки

Слід сказати, що реакція у польській мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Хтось справді серйозні сприйняв слова Лукашенка та почав остерігатися можливої війни за участі Польщі.

Скажіть, будь ласка... Є чого боятися? Я так боюся, що за мить почнеться війна, що Білорусь і вагнерівці на нас нападуть,

– зазначила одна користувачка.



Користувачка твітера боїться нападу вагнерівців на Польщу / Скриншот 24 Каналу

Проте все ж більшість поляків налаштовані, так би мовити, по-бойовому та не соромляться про це писати. Зокрема, вони сміються з групи "Вагнера" та не вірять, що їй вдасться досягти успіхів.

"Ми повинні бути активними, а не просто реагувати на ті кризи, які нам створює Росія. Ми повинні активно створювати кризи для росія, змушувати їх реагувати та знищувати їхні сили. Росіяни не можуть сидіти склавши руки й створювати для нас нові кризи без тиску – так ми завжди програватимемо".

"У всякому разі, треба готуватися до заворушень на кордоні з Білоруссю";

"Люди, дайте спокій з цією пропагандою. Їхні табори будуть знищені за п'ять хвилин, якщо вони спробують щось напасти на Польщу. І вони це знають".

"Зробимо тобі "гастрольку", довбана картопля";

"Дурні тварини ледве розуміють справжню силу поляків! Сумно відомі, кровожерливі терористи-смертники з "Вагнера" скоро отримають свій "приз". Слава Польщі!";

"І він (Лукашенко – 24 Канал) думає, що тут хтось їх (вагнерівців – 24 Канал) боїться? Їх би знищила незалежна страйкбольна бригада".

Реакція поляків на заяву Лукашенка щодо нападу вагнерівців на Варшаву / Скриншоти 24 Каналу

Водночас було чимало користувачів, які зауважували, що Польща є країною-членом НАТО. Напад на неї вважатиметься нападом на весь Північноатлантичний альянс. Власне, з'явився доволі смішний мем про те, що невдовзі частину 5 договору країн Блоку доведеться застосувати.



Стаття 5 НАТО – мем від поляків / Зображення з твітера

Що передбачає 5 стаття договору НАТО Згідно з цією статтею у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени НАТО вважатимуть цей акт насилля збройним нападам на них усіх.