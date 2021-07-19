Напали на прикордонників на Сумщині: ДБР затримало 2 працівників СБУ

19 липня 2021 , 15:26
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Джерело:

ДБР

Державне бюро розслідувань затримало 2 співробітників СБУ. Вони в ніч з 17 по 18 липня напали на прикордонний наряд в Сумській області.

Слідчі ДБР разом з СБУ 19 липня затримали двох співробітників СБУ. Попередньо відомо, що третій – проходить як свідок. 

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Слідчі ДБР розповіли про напад 

Слідство встановило, що:

  • у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд, який складався з молодшого сержанта та солдата строкової служби, здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району;
  • орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 особами. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників. 

Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка. У результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи 2 автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку,
– розповіли в ДБР. 

Попередньо повідомляли, що внаслідок нападу постраждали два охоронці рубежу.

Підозрюваних працівників СБУ затримали, зброю знайшли

Слідство встановило, що нападники – співробітники СБУ. Їх затримали. Ба більше, знайшли зброю:

  • неподалік нападу в кукурудзяному полі знайшли 2 автомата прикордонників;
  • 2 магазини з набоями – поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону.

Наразі ДБР разом з СБУ проводять слідчі та оперативні дії.

Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми

Найближчим часом працівникам СБУ повідомлять про підозру в:

  • заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством;
  • умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. 
Зверніть увагу!  Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – ДБР за сприяння ГУВБ СБУ.

Працівники ДБР знайшли зброю прикордонників / Фото ДБР

Напад на прикордонників на Сумщині: що відомо

  • Вночі 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, на українських прикордонників напали невідомі особи.
  • Їм завдали тілесних ушкоджень і забрали табельну зброю. Два охоронці рубежу постраждали.
  • Згодом у коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що постраждалі перебувають у задовільному стані.
  • У Держприкордонслужбі розповіли, що скоріш за все напали з території України. Нападники не були озброєні, а забрану зброю прикордонників викинули неподалік.
  • Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу повідомила, що до нападу на українських прикордонників причетні співробітники СБУ. Їх на час слідства відсторонили від роботи.
Автор: Діана Квасневська