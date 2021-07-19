Напали на прикордонників на Сумщині: ДБР затримало 2 працівників СБУ
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань затримало 2 співробітників СБУ. Вони в ніч з 17 по 18 липня напали на прикордонний наряд в Сумській області.
Слідчі ДБР разом з СБУ 19 липня затримали двох співробітників СБУ. Попередньо відомо, що третій – проходить як свідок.
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Слідчі ДБР розповіли про напад
Слідство встановило, що:
- у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд, який складався з молодшого сержанта та солдата строкової служби, здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району;
- орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 особами. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників.
Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка. У результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи 2 автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку,
– розповіли в ДБР.
Попередньо повідомляли, що внаслідок нападу постраждали два охоронці рубежу.
Підозрюваних працівників СБУ затримали, зброю знайшли
Слідство встановило, що нападники – співробітники СБУ. Їх затримали. Ба більше, знайшли зброю:
- неподалік нападу в кукурудзяному полі знайшли 2 автомата прикордонників;
- 2 магазини з набоями – поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону.
Наразі ДБР разом з СБУ проводять слідчі та оперативні дії.
Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми
Найближчим часом працівникам СБУ повідомлять про підозру в:
- заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством;
- умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – ДБР за сприяння ГУВБ СБУ.
Працівники ДБР знайшли зброю прикордонників / Фото ДБР
Напад на прикордонників на Сумщині: що відомо
- Вночі 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, на українських прикордонників напали невідомі особи.
- Їм завдали тілесних ушкоджень і забрали табельну зброю. Два охоронці рубежу постраждали.
- Згодом у коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що постраждалі перебувають у задовільному стані.
- У Держприкордонслужбі розповіли, що скоріш за все напали з території України. Нападники не були озброєні, а забрану зброю прикордонників викинули неподалік.
- Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу повідомила, що до нападу на українських прикордонників причетні співробітники СБУ. Їх на час слідства відсторонили від роботи.