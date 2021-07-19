Напали на прикордонників на Сумщині: ДБР затримало 2 працівників СБУ

Державне бюро розслідувань затримало 2 співробітників СБУ. Вони в ніч з 17 по 18 липня напали на прикордонний наряд в Сумській області.

Слідчі ДБР разом з СБУ 19 липня затримали двох співробітників СБУ. Попередньо відомо, що третій – проходить як свідок.

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Слідчі ДБР розповіли про напад

Слідство встановило, що:

у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд, який складався з молодшого сержанта та солдата строкової служби, здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району;

орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 особами. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників.

Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка. У результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи 2 автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку,

– розповіли в ДБР.

Попередньо повідомляли, що внаслідок нападу постраждали два охоронці рубежу.

Підозрюваних працівників СБУ затримали, зброю знайшли

Слідство встановило, що нападники – співробітники СБУ. Їх затримали. Ба більше, знайшли зброю:

неподалік нападу в кукурудзяному полі знайшли 2 автомата прикордонників;

2 магазини з набоями – поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону.

Наразі ДБР разом з СБУ проводять слідчі та оперативні дії.

Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми

Найближчим часом працівникам СБУ повідомлять про підозру в:

заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством;

умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень.

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – ДБР за сприяння ГУВБ СБУ.

Працівники ДБР знайшли зброю прикордонників / Фото ДБР

Напад на прикордонників на Сумщині: що відомо