Напередодні Дня Незалежності: бойовики на Донбасі поведуть військові збори

19 серпня 2021 , 15:54
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Джерело:

"РБК-Україна"

Окупанти на Луганщині мобілізують тисячу бойовиків для військових зборів. Вони стартують напередодні Дня Незалежності України – 23 серпня.

Провести військові збори доручив ватажок бойовиків на Луганщині Леонід Пасічник. Туди призвуть окупантів, які приписані до складу резервних формувань.

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Збори триватимуть упродовж 23 – 27 серпня.

Росія перекидає на Донбас бойову техніку

  • Станом на серпень 2021 року спостерігачі з ОБСЄ також зафіксували, що Росія перекидає на Донбас військову техніку. Відбувається це під виглядом навчань "Захід-2021".
  • Зокрема, в ОБСЄ повідомили про 419 одиниць озброєння та військової техніки.
  • Порушення зафіксували на території Донецької області поблизу населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Хрустальний. А також на території Луганської області – неподалік Новоселівки, Кальміуського та Мар'янівки.

Дані української розвідки

  • За даними української розвідки, бойовики на Донбасі отримали пальне та зброю.
  • Зокрема, бойові броньовані машини та 12,7-міліметрові набої для великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок.
  • Водночас окупанти намагаються приховати таку "допомогу" від країни-агресора. Для цього вони перевозять озброєння обхідними шляхами. 
Зауважте! За добу 18 серпня на Донбасі 3 рази порушували режим тиші: поблизу Широкиного, Водяного та Опитного. 
Автор: Мар'яна Бекало