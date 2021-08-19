Напередодні Дня Незалежності: бойовики на Донбасі поведуть військові збори
19 серпня 2021 , 15:54Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Окупанти на Луганщині мобілізують тисячу бойовиків для військових зборів. Вони стартують напередодні Дня Незалежності України – 23 серпня.
Провести військові збори доручив ватажок бойовиків на Луганщині Леонід Пасічник. Туди призвуть окупантів, які приписані до складу резервних формувань.
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Збори триватимуть упродовж 23 – 27 серпня.
Росія перекидає на Донбас бойову техніку
- Станом на серпень 2021 року спостерігачі з ОБСЄ також зафіксували, що Росія перекидає на Донбас військову техніку. Відбувається це під виглядом навчань "Захід-2021".
- Зокрема, в ОБСЄ повідомили про 419 одиниць озброєння та військової техніки.
- Порушення зафіксували на території Донецької області поблизу населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Хрустальний. А також на території Луганської області – неподалік Новоселівки, Кальміуського та Мар'янівки.
Дані української розвідки
- За даними української розвідки, бойовики на Донбасі отримали пальне та зброю.
- Зокрема, бойові броньовані машини та 12,7-міліметрові набої для великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок.
- Водночас окупанти намагаються приховати таку "допомогу" від країни-агресора. Для цього вони перевозять озброєння обхідними шляхами.