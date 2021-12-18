Напередодні Миколая окупанти поранили військового на Донбасі

18 грудня 2021 , 17:34
Читать новость на русском

Джерело:

Пресслужба ООС

На Донбасі у суботу, 18 грудня, окупанти поранили українського воїна. Героя госпіталізували до лікувального закладу.

Стан героя оцінюють як задовільний. Загалом упродовж дня 18 грудня бойовики 7 разів порушували режим тиші.

Зауважте "Назавжди залишиться 30" на Донбасі загинув український герой Станіслав Запорожець

Зокрема, 4 рази окупанти застосовували зброю, заборонену мінськими домовленостями. 

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,
– мовиться у повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. ЗСУ контролюють ситуацію.

Де було "найгарячіше"

  • Поблизу Широкиного окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.
  • Неподалік Південного бойовики тричі відкривали вогонь. Ворог використовув міномети калібру 82 міліметри та стрілецьку зброю.
  • Біля Водяного та Троїцького російські найманці здійснили обстріли з мінометів калібру 82 міліметри.
  • У районі Новозванівки вороги вели вогонь з гранатометів різних систем.