Напередодні Миколая окупанти поранили військового на Донбасі
18 грудня 2021 , 17:34Читать новость на русском
Джерело:Пресслужба ООС
На Донбасі у суботу, 18 грудня, окупанти поранили українського воїна. Героя госпіталізували до лікувального закладу.
Стан героя оцінюють як задовільний. Загалом упродовж дня 18 грудня бойовики 7 разів порушували режим тиші.
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Зокрема, 4 рази окупанти застосовували зброю, заборонену мінськими домовленостями.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,
– мовиться у повідомленні.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. ЗСУ контролюють ситуацію.
Де було "найгарячіше"
- Поблизу Широкиного окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.
- Неподалік Південного бойовики тричі відкривали вогонь. Ворог використовув міномети калібру 82 міліметри та стрілецьку зброю.
- Біля Водяного та Троїцького російські найманці здійснили обстріли з мінометів калібру 82 міліметри.
- У районі Новозванівки вороги вели вогонь з гранатометів різних систем.