Напередодні Маршу рівності правоохоронці перекриють центр Києва

В управлінні Національної поліції міста Києва повідомили, що планують перекрити низку вулиць напередодні проведення Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у центрі Києва.

Інформація про перелік вулиць, які будуть закриті на час проведення заходу, опублікована на сайті відомства.

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Зазначається, що перекриття руху транспорту розпочнеться з 18:00 16 червня до кінця заходу 17 червня.

У поліції рекомендують, для уникнення незручностей, заздалегідь планувати маршрути пересування містом.

Нагадаємо, раніше в управлінні Національної поліції міста Києва повідомляли, що під час Маршу рівності 17 червня в Києві, організованого ЛГБТ-спільнотою, будуть забезпечувати близько 5 тисяч правоохоронців.



Марші рівності проходитиме на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018". Додамо, що минулорічний КиївПрайд-2017 відзначився сімома нападами в результаті яких постраждало 10 людей та двоє правоохоронців. У марші взяли участь 2,5 тисячі людей.

Що таке КиївПрайд?Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід щорічно проходить у Києві з 2012 року. Метою Маршу рівності є розвиток ЛГБТ спільноти, підсилення співпраці між ЛГБТ та правозахисними організаціями в Україні.