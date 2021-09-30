Наприкінці цього або на початку наступного року, – ЗМІ про зустріч Зеленського і Путіна
30 вересня 2021 , 12:52Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Володимир Путін та Володимир Зеленський можуть зустрітися вже наприкінці 2021 року. Окрім того, розглядають варіант, що переговори відбудуться на початку 2022 року.
В Офісі Президента хочуть вийти на прямі переговори з Путіним. Наразі пріоритетом є зрозуміти, чи можна про щось домовитися.
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Цілком можливо зустрітися в кінці цього року або на самому початку наступного,
– мовиться у повідомленні.
Наразі у Кремлі не хочуть обговорювати Крим і Донбас. Водночас в Офісі Президента переконані, що розмова можлива за всіма темами.
Кулеба про розмову Путіна і Зеленського
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський створить російському президенту "багато дискомфорту".
- За словами посадовця, український президент розмову "вів би з наступальних позицій".
- Кулеба наголосив: український лідер абсолютно чітко знає наші "червоні лінії".
- Глава МЗС України також зауважив: "зустріч тет-а-тет абсолютно доцільна, "якщо це сприяє досягненню миру в Україні та припиненню вбивств наших солдатів та цивільних громадян".