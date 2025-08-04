Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вже цього тижня світ може отримати можливість припинити війну, яку Росія веде проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на текст Андрія Єрмака для The Washington Post.

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Коли може закінчитися війна?

За словами Андрія Єрмака, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія незабаром зіткнеться з серйозними наслідками, якщо негайно не сяде за стіл переговорів.

Минулого тижня американський лідер скоротив попередній 50-денний термін до лише 10 днів та надіслав Путіну однозначний сигнал. Голова ОП наголосив, що тепер ці сигнали мають бути підкріплені рішучими діями, щоб війна нарешті завершилася.

Київ вітає цю ясність. Ми дякуємо Трампу за його тверду та безпомилкову відданість миру через силу. Це зобов'язання, яке ми поділяємо. Президент Володимир Зеленський зробив це основою опору України, і саме українська сила зберегла нашу націю живою. Ця сила – єдина мова, яку розуміє Путін,

– йдеться в матеріалі.

Однак, за словами Єрмака, щоб по-справжньому змінити траєкторію війни, необхідно посилити режим санкцій. Наразі Україна має конкретні ідеї щодо того, як це зробити.

Голова ОП пояснив, що в центрі уваги має опинитися, зокрема, російський військово-промисловий комплекс.

Такі структури, як "Росатом", державне ядерне агентство Росії, та "Роскосмос", її космічне агентство, не є нейтральними цивільними установами, а стратегічними інструментами війни Путіна. "Росатом" підтримує розробку ядерної зброї та сприяє окупації Запорізької атомної електростанції. "Роскосмос" надає супутникові знімки та засоби зв'язку, які допомагають наводити російські ракетні удари,

– зазначив Єрмак.

За його словами, обидва агентства мають бути повністю під санкціями та позбавлені можливості співпраці із західними науковими й академічними установами.

Андрій Єрмак також заявив, що необхідно зробити більше, щоб відрізати Росії доступ до міжнародних фінансових ресурсів. Він пояснив, що відключення низки російських банків від системи SWIFT у 2022 році стало важливим кроком, однак "Газпромбанк" досі залишається ключовим каналом для санкційної торгівлі, зокрема у сфері енергетики та товарів оборонного призначення.

Саме тому цей банк має бути відключений разом із меншими фінансовими установами, які намагаються заповнити цю нішу.

Ще одним важливим фактором, за словами Єрмака, є повна економічна блокада. Наразі Росія продовжує отримувати мікрочипи та електроніку для дронів і ракет через Китай та країни Центральної Азії, а багато компонентів походять із Заходу.

Крім того, за словами Єрмака, рішення Трампа минулого тижня підвищити тарифи на Індію за купівлю російської нафти вище ліміту цін, безумовно, сколихнуло Кремль. Голова ОП підкреслив, що це важливий перший крок, але тиск потрібно посилювати.

Війна Росії проти України створює ширші небезпеки для світу. Коли пожежа вирує так люто, потрібно діяти, перш ніж її полум'я поглине все. Останні заяви Трампа свідчать про те, що він розгледів дим і розуміє ставки. Ультиматум, який він поставив Путіну, закінчується пізніше цього тижня. Тисячі життів залежать від успіху того, що буде далі. Інструменти, щоб зупинити Росію, існують. Потрібна лише політична воля використовувати їх точно та з силою,

– підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що спецпосланник президента США Стів Віткофф 8 серпня має відвідати Москву. Саме в цей час спливатиме дедлайн, який виставив Кремлю Дональд Трампа щодо припинення вогню в Україні.