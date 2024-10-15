Загроза нової війни: чи справді КНДР провокує Південну Корею до боїв

Поступово загострюється ситуація на Корейському півострові. Північна Корея 15 жовтня підірвала дві лінії доріг, які сполучають її з Південною Кореєю. Відносини між країнами до такої міри напруженні, що військовий конфлікт може виникнути у будь-який момент.

Про це 24 Каналу розповів перший посол України в КНДР Ігор Литвин, зазначивши, що Кім Чен Ин обирає спосіб побудови відносин з державами-сусідами схожий з тим, яким керується Владімір Путін. До слова, раніше очільник КНДР наказав підрозділам, що розташовані біля кордону з Південною Кореєю, підготуватися до повномасштабних боїв.

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Яка слабка сторона Кім Чен Ина

Північна Корея завжди готова воювати зі своїм головним ворогом – Південною Кореєю. Пхеньян використовує всі засоби залякування.

Днями дуже жорстку реакцію КНДР викликало те, що над Пхеньяном пролітали південнокорейські безпілотники, які розкидали листівки. У відповідь Північна Корея пообіцяла жорстко покарати Південну Корею аж до застосування ядерної зброї.

Також Кім Чен Ин у 2019 році погрожував Сполученим Штатам, що буде з ними воювати ядерною зброєю.

Те саме робить Владімір Путін – залякує, погрожує усьому світу. Це методика, спосіб керування країною, за словами посла, і КНДР.

Пхеньян будує відносини з країнами-сусідами так, щоб вони були залякані і постійно боялися, що з ними моментально почнуть воювати скажені люди, готові на знищення самих себе,

– наголосив Литвин.

Водночас відомо, що Кім Чен Ин здобув освіту в Швейцарії, де долучився до вишуканого життя. Йому доставляють найновіші автомобілі з Німеччини, свіжі устриці з інших країн тощо.

Очільник КНДР прихильник люксового життя, а це означає, що це можна використати проти нього.

Насамперед шляхом скорочення можливостей для нього почувати себе "королем всесвіту" – запроваджувати персональні санкції проти нього, щоб позбавити розкішного життя, як паразита на тілі свого народу,

– наголосив Ігор Литвин.

Нагадаємо, що 15 жовтня КНДР підірвала деякі частини дороги на північ від військової демаркаційної лінії, що розділяє її територію і Південної Кореї. Напередодні Пхеньян попередив Сеул, що готується до підриву. Це відбулось після того, як Південна Корея запустила безпілотники, які розкидали листівки над територією КНДР. В Пхеньяні назвали ці дії "політичною та військовою провокацією", яка може спровокувати збройний конфлікт.