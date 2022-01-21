"Ситуація серйозна": Швеція заявила про реальний ризик нападу Росії на Україну

У Швеції заявили, що вбачають реальний ризик нового нападу Росії на Україну. Також на Швецію можуть вплинути "гарантії безпеки", які вимагає Росія, якщо на них погодиться Захід.

Водночас Швеція припускає, що Росія може захопити не всю територію України. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

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Росія може знову атакувати Донбас

За словами Лінде, Росія може напасти на ті райони Донбасу, які Україна не контролює.

Ситуація настільки серйозна, що ми бачимо реальний ризик нападу Росії на Україну. Це позначається на напруженості у всьому нашому регіоні,

– заявила міністерка.

Водночас вона пояснила, як на Швецію вплинуть вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". Зокрема, надзвичайно важливим для країни моментом є навчання. Швеція має близько 20 угод з різними країнами, в тому числі з членами НАТО.

"Обмеження на те, з ким можна тренуватися, наскільки складними можуть бути навчання, наскільки близько до російського кордону вони можуть проводитися, негативно позначилося б на нас", – сказала Лінде.

Що відомо про вимоги Росії до НАТО

Під час дипломатичних перемовин Росії і Заходу на початку січня 2022 року, перша вимагала гарантій нерозширення НАТО. Однак, як заявляли у Кремлі, ці переговори не дали результатів.

Водночас Росія вже висунула нову умову. Тепер у "гарантіях безпеки" вона хоче, щоб НАТО вивело війська з Болгарії та Румунії. Ці країни стали членами Альянсу після 1997 року.

Альянс заявляв, що планує невдовзі надати Росії письмову відповідь на її запит щодо "гарантій безпеки". Водночас Росія нібито знає про такі наміри Альянсу.

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