Окупанти посилюють одразу три напрямки, – військовий експерт назвав причину
Російським військовим доводиться проводити перегрупування особового складу на лінії розмежування. Окупанти бояться нових ударів ЗСУ.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіяни підтягують до фронту чергових "мобіків".
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Запорізький напрямок
Роман Світан зауважив, що російські військові зараз активно зосередилися на трьох напрямках.
"У них зараз дилема, навіть трилема я б сказав", – повідомив він.
За словами військового експерта, по-перше, окупанти посилюють військовими та технікою Запорізький напрямок. Зокрема, спостерігається їхня активність з Оріхового, Гуляйполя у сторону Мелітополя, Бердянська.
"Посилюють в основному чмобіками", – зауважив він.
По-друге, росіяни зараз відчувають гостру потребу посилити ще одну лінію фронту.
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Луганський напрямок
Світан розповів, що окупанти також активні й в районі Кремінної та Сватового. Вони доставляють на Луганщину частини, сформовані з мобілізованих.
Донецький напрямок
Третім проблемним фронтом для ворога є Донецький напрямок із Вугледару на Волноваху та Маріуполь.
"Навколо Вугледару зосереджуються російські частини десь 30 – 40 кілометрів в дивізійну глибину", – пояснив військовий експерт.
Він зазначив, що саме під Волноваху, що на Донеччині, окупанти і перекидають свою силу. Імовірно, що вони очікують удару від ЗСУ.
Ситуація на фронті: головне
- Російські військові надалі зосереджені на тому, щоб захопити Донецьку область. Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Крім того, вони намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
- За повідомленням заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, окупанти сконцентрували чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області, принаймні з пропагандистською метою.
- ГУР припустила, що взимку 2023 року Росія планує провести повторний наступ на різних ділянках фронту. Проте для цього потрібно багато ресурсу, особового складу та техніки, який окупанти зараз не в змозі накопичити.