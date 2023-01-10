Окупанти посилюють одразу три напрямки, – військовий експерт назвав причину

Російським військовим доводиться проводити перегрупування особового складу на лінії розмежування. Окупанти бояться нових ударів ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіяни підтягують до фронту чергових "мобіків".

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Запорізький напрямок

Роман Світан зауважив, що російські військові зараз активно зосередилися на трьох напрямках.

"У них зараз дилема, навіть трилема я б сказав", – повідомив він.

За словами військового експерта, по-перше, окупанти посилюють військовими та технікою Запорізький напрямок. Зокрема, спостерігається їхня активність з Оріхового, Гуляйполя у сторону Мелітополя, Бердянська.

"Посилюють в основному чмобіками", – зауважив він.

По-друге, росіяни зараз відчувають гостру потребу посилити ще одну лінію фронту.

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Луганський напрямок

Світан розповів, що окупанти також активні й в районі Кремінної та Сватового. Вони доставляють на Луганщину частини, сформовані з мобілізованих.

Донецький напрямок

Українські військові контролюють дорогу Кремінна-Сватове. Проте поки не фізично, а постійними вогневими атаками, що унеможливлює постачання боєприпасів ворогу. Біля Сватового ЗСУ продовжують тримати оборону, перебуваючи із ворогом на відстані 40 метрів.

Третім проблемним фронтом для ворога є Донецький напрямок із Вугледару на Волноваху та Маріуполь.

"Навколо Вугледару зосереджуються російські частини десь 30 – 40 кілометрів в дивізійну глибину", – пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що саме під Волноваху, що на Донеччині, окупанти і перекидають свою силу. Імовірно, що вони очікують удару від ЗСУ.

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