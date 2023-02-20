Вугледар не навчив: де на цей раз росіяни вирішили "павтаріть"

Ситуація в районі Оріхова стає дещо напруженою. Російські окупаційні війська стягують у Запорізькій області додаткові сили та засоби. Концентрують їх в напрямку Оріхова.

Важливий нюанс наполеонівських планів ворога

Очевидно, що командування окупаційного війська зробило висновок з вугледарської бійні. От тільки не той.

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Висновок російського командування виявився до примітивного простий – функціонал середньостатистичної російської БТГр у наступі не витягує навіть кілометра фронту. Значить потрібно більше зикуратів! БТГр на кілометр фронту...

Вже можна говорити про концентрацію у районі Оріхова понад 10 БТГр. Основні локації для наступу:

Роботине,

П'ятихатки,

Новопокровка.

До 24 лютого вони зможуть сконцентрувати з цих напрямків до 15 і більше БТГр і, судячи з руху, продовжать.

Отож вороже командування планує наситити фронт біля Оріхова у пропорції 3 – 4 БТГр на кілометр. Загалом, звучить як масштабний наступ і таке інше. Однак, вже традиційно, у всій цій апокаліптичній схемі є нюанс.

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Чому затяжний наступ ворога вже провальний

Так, для того, щоб наступати в Запорізькій області вузьким фронтом, росіяни оголюють тили. Резерву для затяжного наступу немає. Матеріально-технічне забезпечення наступу почне знижуватися вже на 3 – 5 день інтенсивних бойових дій.

Оріхів цілком може стати для росіян черговим Вугледаром, але ще більше затяжним. Ресурсу, при всіх видимих проблемах, вистачить окупантам на 3 тижні активних рефлексій з поступальним згасанням. А коли ресурс підріжеться...

Ресурс виснажений, тили ослаблені, матеріально-технічне забезпечення рветься по швах, система управління починає давати збій... Чим може завершитися історія з таким сценарієм? Думаю, відповідь і так очевидна.