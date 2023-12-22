Зеленський обговорив з Умєровим мобілізацію та демобілізацію: що анонсував президент

Володимир Зеленський зробив заяву щодо мобілізації та війни. Президент акцентував на важливості наявності в людей зброї та духу.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та командою. Про це голова держави заявив цієї п'ятниці, 22 грудня, під час традиційного звернення до українців.

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Що розповів Зеленський

Президент заявив, що держава готує розв’язання тих питань, які ставлять в українських бойових підрозділах. Мовиться про питання мотивації, визначеності термінів служби, поповнення.

Сили оборони тримаються на людях. А люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!

– заявив український лідер.

Він також подякував нашим захисникам та захисницям. Крім цього президент висловив слова подяки всім, хто працює заради інтересів нашої держави.

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