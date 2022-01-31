Наразі Росія не сформувала ударне угруповання біля українського кордону, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що наразі держава-агресорка не сформувала ударне угруповання поблизу кордону з Україною. Жодних сукупних ознак його наявності немає.

Відповідну заяву про російські війська під українськими кордонами та формування ударного угруповання міністр оборони Олексій Резніков зробив в інтерв'ю виданню.

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Ударного угруповання Росії біля українського кордону немає

Станом на сьогодні (27 січня – 24 канал) ударне угруповання збройними силами Російської Федерації не утворено,

– заявив Резніков.

Він уточнив, що будь-який експерт військової справи скаже, що ударне угруповання має декілька ознак. "Таких ознак наразі в сукупності не існує", – уточнив міністр. Водночас він зауважив, що це не означає, що вони не можуть з'явитися завтра, якщо буде відповідне рішення в Кремлі.

"Воно може бути утворено, їхній потенціал дає можливість утворення ударного угруповання, але з часом", – вважає глава Міноборони.

Резніков запевнив, що Україна точно побачить, що відбуваються певні події, які демонструють початок утворення можливого ударного угруповання. Тобто це буде зрозуміло заздалегідь.

Однак наразі, підсумував Резніков, ситуація нічим не відрізняється від весняного загострення 2021 року. "Хоча одна відмінність є. Це плюс 1 000 кілометрів", – додав він. Мовиться про кордон з Білоруссю, де планують військові навчання з Росією. Однак загроз звідки Київ не бачить.

Російські польові пункти управління військами у Білорусі

Станом на 31 січня Росія розгортає польові пункти управління військами у Білорусі. Мовиться про підрозділи східного військового округу країни-агресорки.

За інформацією ЗМІ, військові підрозділи вже організували єдину систему управління. Зокрема, командири по відеозв'язку можуть передавати накази у режимі реального часу.

Резніков раніше попередив, що присутність російських військ становить загрозу для Білорусі. Наразі вони більше нагадують окупаційний контингент, ніж ударну групу .

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