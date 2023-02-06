Нардеп Абрамович склав мандат: Арахамія закликав решту фракції ОПЗЖ зробити те саме

Народний депутат від забороненої партії Ігор Абрамович склав мандат. Він вже написав відповідну заяву.

Абрамович написав заяву про складання мандата сьогодні, 6 лютого. Нагадаємо, що 13 січня Абрамовича помітили у Верховній Раді. Він майже рік не приходив на засідання.

До речі Арахамія анонсував "очищення парламенту": хто може втратити мандати

Абрамович склав мандат

Як розповів голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, саме вихід Абрамовича із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті.

Арахамія сподівається, що рішення Абрамовича про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ.

Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, – свій серед чужих у тилу п’ятої колони,

– зазначив Арахамія.

Створена Абрамовичем депутатська група "Відновлення України" у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість парламенту перед зовнішнім агресором, вважає Арахамія.

"Тому закликаю інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати цей приклад. Час вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни", – додав він.

У нардепа ОПЗЖ Столара провели обшуки

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії Ігор Абрамович виїхав з України, після чого не брав участі в жодному засіданні парламенту.

1 лютого правоохоронці провели обшуки у народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столара. Його підозрюють у легалізації незаконних коштів Медведчука.

Нагадаємо, що Вадим Столар залишив Україну за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну й перебував у Дубаї. Від 24 лютого він майже рік не відвідував засідання Верховної Ради. Проте, на подив колег, повернувся і 12 січня 2023 вперше за весь час відвідав засідання.