Нардеп Соха заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

Парламентар Роман Соха 30 листопада заявив про свій вихід із фракції "Слуга народу". Про це політик сказав із трибуни Верховної Ради.

Нардеп розчарувався у президентській команді

Політик розкритикував діяльність президента Володимира Зеленського. Після того він заявив, що виходить із фракції.

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Найбільше Соха обурився призначенням Ростислава Шурми заступником голови керівника Офісу Президента. Він назвав політика "колишнім функціонером проросійського "Опозиційного блоку" та "частиною старої корумпованої системи". Нардеп поскаржився, що Шурма нібито намагався зірвати вибори у Запоріжжі.

Мені дуже соромно за це призначення. А також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста Харківських угод Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах. Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували йдучи на вибори,

– заявив нардеп.

Він додав: "Я хочу бути чесним. Саме тому схвалив важке, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу". Після цих слів у залі пролунали оплески.

Що відомо про Романа Соху

Джерело: "Чесно"