Нардеп від "Слуги народу" купив телеканал

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов нібито купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал". Його ім'я зазначено в офіційних даних.

Видання із посиланням на співрозмовників з каналу розповідає, що Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу". Там його представили колективу як нового власника.

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Під час свята політик підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Ковальов є власником в офіційних даних

Відповідно до відкритих даних ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов. Його частка власності становить 100%. Сума статутного фонду – 4 363 511 гривень.

Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу зазначені Іван та Наталія Ковальови. Припускають, що це батьки нардепа.

Зауважимо, у лютому 2021 року Добродомов став співвласником та директором каналу. Інформацію про зміну власника він не прокоментував.

Хто такий Олексій Ковальов? Нардеп родом з Херсонської області. Він вчився в "Одеській юридичній академії". З 2017 року Ковальов є засновником та директор ТОВ "Херсонські аграрії", а з 2018 року – співзасновником та директором ПП "ЛК-АГРО".

У Верховну Раду прийшов у 2019 році. Він є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

ДТП з Ковальовим

У листопаді 2021 року на трасі Київ – Одеса неподалік села Хлепче зіткнулися вантажівка MAN та автомобіль Mercedes-Benz. Водій вантажівки розвертався, а легковик їхав головною дорогою.

ЗМІ писали, що за кермом легковика був нардеп Олексій Ковальов. Згодом політик сам це підтвердив. Він наголосив, що був тверезий.