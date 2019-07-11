Нардеп Грановський розповів про підписання важливого меморандуму для допомоги нацменшинам

Тринадцять національних меншин і діаспор, що проживають в Харкові, підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, народний депутат України Олександр Грановський заявив, що головна мета домовленостей – поліпшити умови життя нацменшин.

Про це в своєму сюжеті повідомляє "112 канал".

Підписанню меморандуму передувала зустріч з нардепом Олександром Грановським, який і став її ініціатором. Підписи під документом поставили представники Грузії, Афганістану, Пакистану, Таджикистану, Казахстану, Ірану, Іраку, Лівії та інших країн. Президент Асоціації афганських громадян Сиддік Хваджа Хафізулла зазначає, що в більшості випадків представники нацменшин стикаються з правовими питаннями.

У Харкові дуже багато діаспорних громад. Багато вже громадяни України, які мають дітей і сім'ю. Але завжди виникають якісь питання, саме правові, нам потрібно, щоб поруч була людина, яка могла би нам завжди надати пасивну допомогу. Я знаю Олександра Михайловича дуже давно, це шанована людина і грамотний юрист,

– заявив Сиддік Хваджа Хафізулла.

За словами Олександра Грановського, співпраця буде розгорнута для утвердження верховенства права, взаємозв'язків представників діаспор з державою в громадській та інших сферах життя.

"Народилася ідея підписати такий меморандум, створити окремий офіс, який би займався найчастіше правовими проблемами представників національних меншин області", – пояснює специфіку зустрічі Грановський.

За його словами, реалізація проекту допоможе вирішити не тільки проблеми побутового рівня, але також пов'язані з освітою та міграційними процесами.

"Я відчуваю, з якою кількістю проблем нам доведеться зіткнутися. Вони будуть різними, починаючи від побутових, яких теж достатньо, і закінчуючи проблемами культури, проблемами освіти, проблемами життя в країні і міграційними. Тому ми до цих завдань готові, ми їх будемо відповідним чином виконувати", – додав Грановський.

Раніше депутат провів зустріч з громадськими діячами Харкова з приводу проблеми поширення наркотиків в місті.