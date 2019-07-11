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      Нардеп Грановський розповів про підписання важливого меморандуму для допомоги нацменшинам

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      Олександр Грановський
      Олександр Грановський / znaj.ua

      Тринадцять національних меншин і діаспор, що проживають в Харкові, підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, народний депутат України Олександр Грановський заявив, що головна мета домовленостей – поліпшити умови життя нацменшин.

      Про це в своєму сюжеті повідомляє "112 канал".

      Підписанню меморандуму передувала зустріч з нардепом Олександром Грановським, який і став її ініціатором. Підписи під документом поставили представники Грузії, Афганістану, Пакистану, Таджикистану, Казахстану, Ірану, Іраку, Лівії та інших країн. Президент Асоціації афганських громадян Сиддік Хваджа Хафізулла зазначає, що в більшості випадків представники нацменшин стикаються з правовими питаннями.

      У Харкові дуже багато діаспорних громад. Багато вже громадяни України, які мають дітей і сім'ю. Але завжди виникають якісь питання, саме правові, нам потрібно, щоб поруч була людина, яка могла би нам завжди надати пасивну допомогу. Я знаю Олександра Михайловича дуже давно, це шанована людина і грамотний юрист,
      заявив Сиддік Хваджа Хафізулла.

      За словами Олександра Грановського, співпраця буде розгорнута для утвердження верховенства права, взаємозв'язків представників діаспор з державою в громадській та інших сферах життя.

      "Народилася ідея підписати такий меморандум, створити окремий офіс, який би займався найчастіше правовими проблемами представників національних меншин області", пояснює специфіку зустрічі Грановський.

      За його словами, реалізація проекту допоможе вирішити не тільки проблеми побутового рівня, але також пов'язані з освітою та міграційними процесами.

      "Я відчуваю, з якою кількістю проблем нам доведеться зіткнутися. Вони будуть різними, починаючи від побутових, яких теж достатньо, і закінчуючи проблемами культури, проблемами освіти, проблемами життя в країні і міграційними. Тому ми до цих завдань готові, ми їх будемо відповідним чином виконувати", додав Грановський.

      Раніше депутат провів зустріч з громадськими діячами Харкова з приводу проблеми поширення наркотиків в місті.

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      Теги: Новини політики Новини Харкова
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