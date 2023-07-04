"Колеги та друзі" внесли заставу у 2,2 мільйона: нардепа Алєксєєва відпустили з-під варти

Суд звільнив з-під арешту нардепа від Європейської Солідарності Сергія Алєксєєва, якого підозрюють у шахрайстві. За нього внесли заставу у розмірі 2.2 мільйона гривень.

Нардеп повідомив, що заставу внесли його "друзі та колеги" днем раніше – ввечері 3 липня, а вийшов він сьогодні по обіді. Алєксєєв продовжує наполягати, що справа проти нього є виключно "політичною".

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За його словами, далі вирішуватиметься, чи йти йому на виправдувальний вирок, чи на закриття справи.

Справи там немає, кажуть найкращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдувальний вирок, або на закриття справи,

– заявив Алексєєв.

Деталі справи проти Алєксєєва

СБУ затримала нардепа від ЄС Сергія Алексєєва за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах 30 червня. СБУ затримала Алєксєєва "на гарячому" – під час отримання другої частини суми хабаря.

Нардепу повідомили про підозру за частиною 4 статі 190 Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.