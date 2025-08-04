Нардепа Кузнєцова відправили під варту: його підозрюють у корупції на закупівлі дронів
- Нардепа Кузнєцова відправили під варту за підозрою в корупції на закупівлі дронів.
- За даними слідства, учасники злочину отримували до 30% від суми державних контрактів у вигляді неправомірної вигоди.
Вдень 4 серпня нардепа Кузнєцова відправили під варту. НАБУ просило про заставу в розмірі 30 мільйонів гривень, та її зробили значно меншою.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про рішення суду щодо Кузнєцова?
Удень 4 серпня в НАБУ написали, що за погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.
ВАКС відправив нардепа Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 мільйонів гривень,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
У ВАКС додали, що якщо Кузнєцов внесе заставу, то він має:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Хто ще під підозрою?
4 серпня повідомили підозри й іншим п'ятьом фігурантам справи.
Це:
- колишній голова Луганської обласної державної адміністрації;
- начальник міської військової адміністрації;
- командир військової частини Національної гвардії України;
- фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БпЛА;
- директорка підприємства – виробника БпЛА.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський після наради з директором НАБУ і керівником САП повідомив: низку чиновників викрили на хабарі. Вони організували схему під час закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.
І укладали державні контракти з підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.