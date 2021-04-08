Нардепам, які брешуть у деклараціях, загрожуватиме тюрма, – Кравчук про новий законопроєкт

Верховна Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в е-деклараціях. Зокрема, мовиться про можливість ув'язнення політиків, які подали недостовірну інформацію або приховали статки.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що цей законопроєкт ініціював президент Володимир Зеленський, а тому фракція "Слуга народу", звичайно, його підтримає.

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"Було достатньо часу ознайомитися та продискутувати. Ми отримали досить багато сигналів від суспільства загалом про те, що має бути справедливість. Одна з опцій покарання – тюрма", – наголосила нардепка.

Якщо чиновник забув, умовно кажучи, задекларувати власність, яка коштує щонайменше 4,5 мільйона гривень – один з типів покарань, який може застосувати суд, це позбавлення волі,

– зауважила Кравчук.

Про "м'якість" попереднього законопроєкту

Наприкінці 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за е-декларування, але цей документ був м'яким і компромісним.

"Це був компромісний варіант, який швидко проголосували, щоб загалом зберегти можливість існування е-декларацій. Всі ми пам'ятаємо, як Конституційний Суд своїм рішенням їх просто в одну ніч зніс", – пояснила Кравчук.



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Також люди, які збрехали у деклараціях, не зможуть займати певні посади протягом 3 років.

Питання конституційної кризи

Також Верховна Рада розгляне питання конституційної кризи. Кравчук запевнила, що новий законопроєкт є одним з тих, які мають повернути діяльність Конституційного суду у нормальне юридичне і моральне русло.

Також вона прокоментувала дії нардепів від "Європейської солідарності" та "Батьківщини", які оскаржують одразу 3 укази Зеленського щодо Олександра Тупицького. Зокрема, про його відсторонення та скасування указу щодо його призначення.

Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича за 2013 рік . У ньому мовилось про призначення Олександра Тупицького у КСУ.

Хай ці партії самі пояснюють свою мотивацію, але я чесно здивувалася, коли побачила, що депутати "Європейської солідарності захищають суддів, призначених Януковичем,

– зауважила Кравчук.

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