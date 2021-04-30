Нардепи з "Голосу" одні з найбідніших у парламенті, – Устінова

Святослав Вакарчук і Сергій Притула прийшли з шоу-бізнесу та створили партію на своєму авторитеті. Вони завели в парламент людей, які самостійно не змогли б туди потрапити.

Адже для цього потрібно мати або дуже великий кредит довіри і впізнаваності, або дуже великі гроші. Таку думку у програмі "Перехресний допит" висловила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

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За її словами, у представників фракції немає великих ресурсів. Це люди, які просто знають, як робити свою роботу.

Якщо ви подивитесь зараз на народних депутатів нашої фракції, це, мабуть, одні з найбідніших людей парламенту,

– сказала Устінова.

Вона зауважила, що вони не є суперзірками для того, щоб за них проголосували. Водночас вони не є багатими людьми, які могли б фактично оплатити собі вибори.

"Тому зараз звинувачувати цих людей, які створили партію, завели туди людей і почали розбудову, в тому, що вони з шоу-бізнесу – це цинізм", – додала депутатка.

Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина" і "Європейська Солідарність".

Що відомо про зарплату нардепів з "Голосу"

У 2020 році лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заробив 1 081 472 гривні. З них 460 472 гривні – зарплата у Верховній Раді.

Устінова за 2020 рік отримала 471,5 тисяч гривень зарплати у Верховній Раді.

Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик у 2020 році отримала від продажу криптовалют 966 181 гривню. У Верховній Раді вона отримала 417 267 гривень зарплати.