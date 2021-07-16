Зарано їхати на канікули: нардепів хочуть зібрати на позачергове засідання

Верховна Рада закрила 5 сесію пленарних засідань і мала б піти на канікули. Втім, скоріш за все, нардепів ще збиратимуть на позачергове засідання.

П'яту сесію закрили у п'ятницю, 16 липня. Наступні засідання, за традиційним графіком, мали б початися у вересні.

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Втім, канікули і відпочинок нардепам, скоріш за все, не світить. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що нардепів зберуть на позачергове засідання у вівторок, 20 липня.

За його словами, депутати поки офіційно не зверталися до нього з такою пропозицією. Проте вже є розмови, що варто зібратися на голосування, аби розблокувати підписання законопроєктів про судову реформу і ліквідацію "Укроборонпрому".

Дійсно, в понеділок ми очікуємо таке звернення про проведення позачергового засідання, на якому будуть розглянуті деякі постанови про скасування законопроєктів, які заблокували їх підписання,

– сказав Разумков.

Інформацію про позачергове засідання оприлюднив у своєму телеграмі і нардеп Олександр Качура. Він також заявив про розгляд "заблокованих законів".

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