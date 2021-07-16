Зарано їхати на канікули: нардепів хочуть зібрати на позачергове засідання
Джерело:24 канал
Верховна Рада закрила 5 сесію пленарних засідань і мала б піти на канікули. Втім, скоріш за все, нардепів ще збиратимуть на позачергове засідання.
П'яту сесію закрили у п'ятницю, 16 липня. Наступні засідання, за традиційним графіком, мали б початися у вересні.
На цьому засіданні Монастирський став міністром внутрішніх справ замість Авакова
Депутатів знову можуть зібрати
Втім, канікули і відпочинок нардепам, скоріш за все, не світить. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що нардепів зберуть на позачергове засідання у вівторок, 20 липня.
За його словами, депутати поки офіційно не зверталися до нього з такою пропозицією. Проте вже є розмови, що варто зібратися на голосування, аби розблокувати підписання законопроєктів про судову реформу і ліквідацію "Укроборонпрому".
Дійсно, в понеділок ми очікуємо таке звернення про проведення позачергового засідання, на якому будуть розглянуті деякі постанови про скасування законопроєктів, які заблокували їх підписання,
– сказав Разумков.
Інформацію про позачергове засідання оприлюднив у своєму телеграмі і нардеп Олександр Качура. Він також заявив про розгляд "заблокованих законів".
"Батьківщина" і ОПЗЖ заблокували підписання законів: головне
- 14 липня нардепи підтримали законопроєкт №5068 про Вищу раду правосуддя у другому читанні. Він передбачає конкурсний відбір та перевірку на доброчесність.
- Втім на це рішення одразу ж подали законопроєкти про скасування.
- На сайті Верховної Ради вказано, що авторами проєктів внесених постанов є депутати фракцій "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя" та групи "Довіра".
- Така ж доля у законопроєкту про ліквідацію "Укроборонпрому".