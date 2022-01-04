Нардепка Ірина Геращенко зламала ногу через ожеледицю

4 січня 2022 , 17:34
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Джерело:

фейсбук Ірини Геращенко

Нардепка Ірина Геращенко 4 січня повідомила, що зламала ногу. Наступні 8 тижнів політикиня змушена буде провести з милицями

Геращенко зауважила, що вже ламала цю ногу. Це трапилося 11 років тому під час катання на лижах.

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Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця. Тепер вісім тижнів – милиці,
– заявила Геращенко.

У коментарях колеги та фолловери Геращенко бажають їй якнайшвидшого одужання. Політикині пишуть підбадьорливі коментарі. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

  • "Ох, це дуже неприємно і незручно. Одужуй. Нехай реабілітація пройде, якнайлегше";
  • "Одужання, Іро! Всесвіт сказав трохи відпочити, хоча у дивний спосіб";
  • "Одужання без наслідків, а наразі – гарного настрою попри все";

Травмпункти переповнені

  • Грудень та початок січня в Україні виявилися "багатими" на ожеледицю.
  • Зокрема, станом на 29 грудня ЗМІ повідомили, що Львівські травмпункти переповнені. Упродовж дня до медиків за допомогу звернулися близько 30 людей. 
  • Про ожеледицю також попереджали жителів Києва та інших міст України.
Автор: Мар'яна Бекало