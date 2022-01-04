Нардепка Ірина Геращенко зламала ногу через ожеледицю

Нардепка Ірина Геращенко 4 січня повідомила, що зламала ногу. Наступні 8 тижнів політикиня змушена буде провести з милицями

Геращенко зауважила, що вже ламала цю ногу. Це трапилося 11 років тому під час катання на лижах.

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Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця. Тепер вісім тижнів – милиці,

– заявила Геращенко.

У коментарях колеги та фолловери Геращенко бажають їй якнайшвидшого одужання. Політикині пишуть підбадьорливі коментарі. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Ох, це дуже неприємно і незручно. Одужуй. Нехай реабілітація пройде, якнайлегше";

"Одужання, Іро! Всесвіт сказав трохи відпочити, хоча у дивний спосіб";

"Одужання без наслідків, а наразі – гарного настрою попри все";

Травмпункти переповнені