"Розділ України по Дніпру": нардепку Скороход спіймали в Раді за дивним листуванням
14 липня 2021 , 21:51Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Карточный Офис"
Нардепку Анну Скороход спіймали в Раді за дивною перепискою. У повідомленнях нардепки мовилось про "розділ України по Дніпру".
Ймовірно, Скороход листувалась зі своїм помічником Віктором. Так записано у неї в телефоні.
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Що писала Скороход
Журналісти сфотографували листування депутатки. Хоч світлини дещо розмиті, уривки прочитати можна.
Зокрема, мовилось про "розділ України по Дніпру". На що інша людина відповіла "Україна – це Європа". Також у переписці присутня нецензурна лексика.
Гучні інциденти зі Скороход
- Нардепка у 2019 році втрапила у скандал. Під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати.
- Потім парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".
- Після цього Скороход виключили з фракції "Слуга народу".
- До речі, нещодавно нардепка прийшла на засідання Верховної Ради в білому піджаку з цікавим принтом. На ньому зображений український парламент, який "розвалюється".