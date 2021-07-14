"Розділ України по Дніпру": нардепку Скороход спіймали в Раді за дивним листуванням

14 липня 2021 , 21:51
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Джерело:

телеграм-канал "Карточный Офис"

Нардепку Анну Скороход спіймали в Раді за дивною перепискою. У повідомленнях нардепки мовилось про "розділ України по Дніпру".

Ймовірно, Скороход листувалась зі своїм помічником Віктором. Так записано у неї в телефоні.

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Що писала Скороход

Журналісти сфотографували листування депутатки. Хоч світлини дещо розмиті, уривки прочитати можна.

Зокрема, мовилось про "розділ України по Дніпру". На що інша людина відповіла "Україна – це Європа". Також у переписці присутня нецензурна лексика.

Гучні інциденти зі Скороход

  • Нардепка у 2019 році втрапила у скандал. Під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати.
  • Потім парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".
  • Після цього Скороход виключили з фракції "Слуга народу".
  • До речі, нещодавно нардепка прийшла на засідання Верховної Ради в білому піджаку з цікавим принтом. На ньому зображений український парламент, який "розвалюється".
Автор: Ольга Музика