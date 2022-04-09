Нарешті Росія скинула всі маски, а кожен день війни наближає її крах, – боєць ЗСУ Ананьєв

Українці продовжують доблесно боротися за свої землі. Так, боєць ЗСУ Валерій Ананьєв (Маркус) підкреслив, що кожного дня ми наближаємо крах Росії на багато років.

Він підкреслив, що сьогоднішня війна стала священною для українського народу. У що ми зараз буквально закладаємо фундамент для будівництва нашого спільного майбутнього.

Читайте також Довго не протримається, – Піонтковський припустив, що чекає на Путіна після війни

Війна проти України – апогей останніх трьохсот років

Нарешті ніякої "гібридної війни", "брасткіх народав", "защіти рускагаварящіх". Нарешті маски скинуті і йде війна на знищення. Війна, яка зачепила абсолютно кожного українця,

– підкреслив він.

Валерій Ананьєв додав, що щодня ця війна наближає смерть Росії на багато років. І є ймовірність, що ми на власні очі зможемо побачити, як недоімперія розвалиться.

Він також підкреслив, що винними у вбивствах є всі, а не лише Путін. Адже солдати можуть не виконувати злочинні накази. І що солдати ці після війни можуть стати "простими росіянами": на своїх заводах, у барах і так далі. Але це не змиє їхньої провини за підтримку війни, за вбивства, які принесла в Україну їхня країна.

До теми – Путіну залишилося не так уже й багато, – Фейгін – дивіться відео: