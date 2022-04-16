Нарощення російської агресії та робота снайперів, – військові про ситуацію на Півдні

Ситуація на півдні України характеризується нарощуванням російської агресії. Окупанти гатять по мирних жителях Миколаївщини та Херсонщини.

Таким чином найганебніша армія світу намагається закріпитися й втриматися на позиціях. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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На окремих ділянках зафіксовано роботу снайперів,

– зазначають українські військові.

Вказується також, що розлючений втратами у Чорному морі ворог:

посилив ракетну загрозу,

підтягує додаткові сили на всіх напрямках,

не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури всієї України.

Миколаїв і ще кілька населених пунктів області опинилися під щільним вогнем, зокрема і заборонених міжнародними конвенціями касетних снарядів,

– інформують в ОК "Південь".

Наразі тривають роботи з розбору руйнувань об'єктів інфраструктури. На жаль, є поранені та вбиті серед цивільного населення.

Втрати окупантів за добу

Протягом 15 квітня втрати окупантів у південних регіонах склали 76 рашистів і 16 одиниць техніки:

2 танки Т-72;

2 самохідні артилерійські установки;

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

1 БПЛА-розвідник.

Але ворожа армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на цивільне населення,

– додали наші воїни.

"Маємо бути готові захистити себе та близьких, оперативно й правильно зреагувати на сигнали тривоги, не допустити диверсій і провокацій", – додали військові.