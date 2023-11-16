Скинули з флагштока і спалили: у Бориславі на Львівщині поглумилися над прапором України

На Львівщині місцеві жителі скинули державний прапор з флагштока та підпалили його. Відео злочину з'явилося в мережі. Поліція відкрила кримінальне провадження.

У Бориславі двоє 30-річних жінок та 27-річний чоловік поглумилися над прапором України, встановленим біля місцевої школи. Про це інформує 24 Канал.

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Деталі інциденту

На Львівщині у Бориславі, 4 листопада, близько 23:00 троє місцевих мешканців спалили державний стяг. Однак про інцидент стало відомо лише зараз.

Відео скоєння злочину з’явилося у львівських Telegram-каналах. Поліція відреагувала на злочин та вже відкрила справу за наругу над державними символами.

У Бориславі місцеві скинули та підпалили державний стяг / скриншот з відео

На відео з камер спостереження видно, як невідомі підійшли до флагштока, скинули державний прапор, після того, як він впав на землю, підпалили його.

Як повідомляє ZAXID.NET, поліція Львівщини заявила, що про подію в поліцію повідомив директор школи. Завдяки відео з камер спостереження поліцейські встановили причетних осіб. Ними виявилися місцеві мешканці Борислава.

Як відомо, за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над державними символами. У поліції повідомляють, що в одної з жінок вилучили державний прапор, який вона принесла з дому, він був непошкоджений. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

З законодавством винуватцям загрожує штраф, арешт до шести місяців або позбавленням волі на термін до трьох років.

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