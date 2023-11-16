Скинули з флагштока і спалили: у Бориславі на Львівщині поглумилися над прапором України
На Львівщині місцеві жителі скинули державний прапор з флагштока та підпалили його. Відео злочину з'явилося в мережі. Поліція відкрила кримінальне провадження.
У Бориславі двоє 30-річних жінок та 27-річний чоловік поглумилися над прапором України, встановленим біля місцевої школи. Про це інформує 24 Канал.
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Деталі інциденту
На Львівщині у Бориславі, 4 листопада, близько 23:00 троє місцевих мешканців спалили державний стяг. Однак про інцидент стало відомо лише зараз.
Відео скоєння злочину з’явилося у львівських Telegram-каналах. Поліція відреагувала на злочин та вже відкрила справу за наругу над державними символами.
На відео з камер спостереження видно, як невідомі підійшли до флагштока, скинули державний прапор, після того, як він впав на землю, підпалили його.
Як повідомляє ZAXID.NET, поліція Львівщини заявила, що про подію в поліцію повідомив директор школи. Завдяки відео з камер спостереження поліцейські встановили причетних осіб. Ними виявилися місцеві мешканці Борислава.
Як відомо, за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над державними символами. У поліції повідомляють, що в одної з жінок вилучили державний прапор, який вона принесла з дому, він був непошкоджений. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
З законодавством винуватцям загрожує штраф, арешт до шести місяців або позбавленням волі на термін до трьох років.
Попередні випадки наруги над стягом України
- В Одесі хлопець з Дніпропетровщини у стані алкогольного спяніння розірвав український прапор. Зловмисника затримали правоохоронці.
- Також, у мережі опублікували фото, як хлопець із Маріуполя стоїть із підпаленим прапором України. Згодом з'явилося відео з його вибаченнями.
- Влітку 2023 року в Одесі чоловік зірвав прапор України та кинув його на землю. Внаслідок конфлікту між порушником та очевидцями на місце подій викликали правоохоронців. Чоловіка затримали та передали слідчим органам.