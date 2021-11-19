У нас десятки спецоперацій, але щодо жодної флешки ніхто не втрачав, – глава ГУР Буданов

Обговорювати у публічному просторо проведення будь-якої спеціальної операції українських розвідників – неприпустимо. У цьому переконаний очільник Головного управлінням розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, таких ситуацій не було в жодній країні світу. Так Буданов прокоментував скандал навколо вагнерівців та публікацію документів розвідки журналісткою Яніною Соколовою.

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Глава ГУР Буданов прокоментував публікацію документів розвідки Соколовою

У телеефірі голову ГУР Міноборони Кирила Буданова попросили прокоментувати новий спалах скандалу навколо ймовірної спецоперації України щодо вагнерівців. Спалах, нагадаємо, стався:

Після публікації відповідного розслідування Bellingcat.

А також після оприлюднення журналісткою Яніною Соколовою внутрішніх документів української розвідки, які, за її словами, підкинули їй на флешці невідомі особи.

Я вважаю недоцільним, коли проведення спеціальних операцій виносять у публічне поле. Не так важливо, чи мовиться про затримання вагнерівців, чи про якусь іншу операцію. Їх зараз – десятки, повірте мені,

– відповів Кирило Буданов.

"Якщо хтось вважає, що я помиляюся, нехай назве хоч одну державу світу, де можливе таке розслідування", – переконаний він.

Буданов: У розвідки десятки операцій, і витоків жодних немає

Глава ГУР додав, що наразі перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, і не має інформації, куди й чи передавали взагалі оприлюднені Соколовою документи.

Ми проводимо десятки спецоперацій. Але чомусь по жодній з них ніяких витоків нема. Ніякі документи ніхто й ніде не знаходить, флешки не втрачає і так далі,

– повідомив глава ГУР, уточнивши, що "ні на що не натякає, а просто констатує факт".

Буланов також окремо наголосив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак не має повноважень переносити спецоперації в часі чи видавати будь-які інші накази щодо цього.

Коротко про скандал навколо вагнерівців і розслідування Bellingcat