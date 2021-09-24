Нас ховають заживо у будинках, – школярки з Афганістану скаржаться на владу талібів

Таліби формально не заборонили дівчаткам вчитися від 7 класу і старше, але на практиці виходить так, що дівчата не можуть ходити до школи. Це породжує протест.

Після того, як владу в країні захопили бойовики "Талібану", дівчатам доводиться боротися за право на освіту. Місцеві школи відкрилися у вересні, але починаючи від 7 класу ходити туди можуть лише хлопці.

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Хоча таліби й не ухвалювали офіційної заборони на освіту для дівчат, та правозахисники пояснили, що де-факто їхні дії призводять саме до цього.

"Мене ніба викинули з життя"

Школярі та студентки виступили з протестом. Одна із дівчат розповіла, що має 2 братів. Один навчається у 8 класі, інший – у 12. Натомість їй зараз доводитися залишатися вдома. "Мені дуже образливо, що вони ходять у школу, а я ні. Таке відчуття, ніби мене викинули з життя, залишили у минулому. Я боюсь за своє майбутнє, і не тільки я, що воно буде зруйнованим. Багато дівчат переживають, що таліби не впустять їх у школи", – пояснила афганка.

"Образливо, що з нами не знають, що робити"

Місцеві дівчата не розуміють, чому їм не дозволяють ходити у школу. Адже їхні навчальні заклади й раніше дотримувалися ісламського закону. Вчителювали там жінки, навчальна форма також відповідала законам шаріату. "Директор, завуч та вчителі, усі працівники школи – жінки. Але таліби ще не вирішили, що з нами робити, і це дуже образливо", – поскаржилася школярка.

"Мої мрії зруйновані"

Школярки обурені тим, що їхні однолітки-хлопців можуть вчитися, натомість вони такого права позбавлені. Одна із таких дівчат наголосила, що старанно вчилась упродовж 11 років й мріяла стати студенткою факультету журналістки, щоб "стати голосом свого народу",

Тепер мої мрії зруйновані. Ми не можемо навіть вільно виходити з дому. Я хочу завершити навчання! Ми не заслужили, щоб нас заживо ховали у наших домах,

– підкреслила вона.

Раніше жінок, які здобувають освіту у вишах, зобов'язали носити нікаб (головний убір, який повністю закриває обличчя й залишає лише невеликий проріз для очей). Вони вчитимуться окремо від чоловіків. Викладати їм зможуть лише жінки або ж "чоловіки з хорошим характером"

Таліби обмежують права жінок

Напередодні з'явилася інформація про те, що Міністерство у справах жінок в Афганістані замінять відомством з пропаганди уникнення пороків. До будівлі вже навіть прикріпили табличку з новою назвою й не впускають колишніх працівниць на роботу.

На початку вересня жінки у Кабулі, столиці Афганістану, вийшли на протест через режим талібів. Їх жорстоко розігнали палками, активісткам довелося втікати. На іншому мітингу, в якому брали участь також й чоловіки, бойовики почали стріляти у повітря, аби залякати натовп.