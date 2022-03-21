У нас кожного разу розривається серце, – Зеленський про обстріл під час протестів

Президент Володимир Зеленський висловився щодо протестів українців проти російських окупантів. У Херсоні під час мирного мітингу окупанти відкрили вогонь по людях.

"Це подвиг – те, що ви протестуєте"

Зеленський звернувся до жителів Херсону, заявивши, що з ними разом 40 мільйонів українців, повідомляє 24 канал. Президент закликав Херсон триматися.

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"Ми всі бачили, як ви стоїте. Які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу. На землі, де, споглядаючи Чумацький Шлях, чумаки ходили по сіль, ворогам буде несолодко", – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що дуже хоче, аби в українців на півдні ніколи не промайнула думка, "ніби Україна про вас не памʼятає".

Щоразу, коли вам важко, коли вам боляче, коли ви чините спротив попри все, будь ласка, знайте, що в нас у цей час розривається серце, бо ми з вами не поруч,

– сказав президент.

Глава держави назвав подвигом те, що українці протестують під дулом російських автоматів.

"І ми просимо Бога підтримати вас, поки не можемо вигнати чужинців. Це подвиг – те, що ви протестуєте. Це щастя, що такі люди в нас є. Що ми всі – Україна", – резюмував Зеленський.

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