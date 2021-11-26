У нас не тисячі вбитих, – Зеленський про роль перемир'я у війні з Росією на Донбасі

Президент Володимир Зеленський відзначив роль перемир'я на Донбасі, яке триває вже близько півтора року. Він наголосив, що, на жаль, є десятки вбитих, але їх не тисячі.

Під час пресмарафону Зеленський сказав, що режим припинення вогню має значення.

До теми Зеленський пояснив, чим може загрожувати жорстка відповідь ЗСУ на провокації окупантів

З початку припинення вогню, подивіться...не тисячі (загиблих – 24 канал),

– наголосив президент.

Також Зеленський згадав про мінські домовленості, зазначивши, що це єдине, що працювало. Він додав, що нормандський формат не такий актуальний, як раніше. Тоді, за словами президента, всі були заряджені на результат.

Зеленський відзначив роль перемир'я на Донбасі, дивіться відео:

Скільки військових загинули під час перемир'я

Домовленість про "тишу" на Донбасі діє вже 16 місяців. За цей час загинули 66 українських захисників, поранень зазнали 275 бійців.

Зауважимо, що бойовики постійно порушують перемир'я, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил. Наприклад, від 27 липня 2020 року до 22 листопада 2021 року українські військові зареєстрували на Донбасі 2 848 порушень. Понад 700 разів окупанти використовували заборонену зброю.