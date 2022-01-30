Нас і не треба любити, – Цимбалюк про відносини України та Нідерландів
Джерело:24 канал
У суспільстві є думка, що Нідерланди мають не зовсім дружнє ставлення до України. Мовляв, навіть після катастрофи з рейсом МН17 у країни залишається симпатія до Росії.
Проте Нідерланди й не мають "любити" Україну. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії.
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Нідерландці розуміють ситуацію в Україні, – Цимбалюк
Цимбалюк зауважив, що у частині міжнародної підтримки Нідерланди голосують у всіх світових організаціях, як і Європейський Союз. "Питання в тому, що нас і не треба особливо любити, як мені здається", – наголосив він.
У мене є друзі з Нідерландів і у нас прекрасні стосунки. У них (нідерландців – 24 канал) ніколи не було сумнівів, що відбувається в Україні,
– розповів журналіст.
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Допомога Україні від Нідерландів: коротко
- Очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра 21 січня заявив, що країна відкрита до поставлення зброї в Україну на тлі загрози нападу Росії. Для цього організація має подати відповідний запит.
- Проте наразі звернення НАТО немає. Натомість попередній запит заблокувала Німеччина за підтримки Нідерландів. Причиною було побоювання можливої ескалації.
- Водночас у німецькій Палаті представників відзначили, що підтримують оборонну військову підтримку України.