Нас і не треба любити, – Цимбалюк про відносини України та Нідерландів

У суспільстві є думка, що Нідерланди мають не зовсім дружнє ставлення до України. Мовляв, навіть після катастрофи з рейсом МН17 у країни залишається симпатія до Росії.

Проте Нідерланди й не мають "любити" Україну. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії.

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Нідерландці розуміють ситуацію в Україні, – Цимбалюк

Цимбалюк зауважив, що у частині міжнародної підтримки Нідерланди голосують у всіх світових організаціях, як і Європейський Союз. "Питання в тому, що нас і не треба особливо любити, як мені здається", – наголосив він.

У мене є друзі з Нідерландів і у нас прекрасні стосунки. У них (нідерландців – 24 канал) ніколи не було сумнівів, що відбувається в Україні,

– розповів журналіст.

У січні 2022 року стало відомо, що через можливі ризики нідерландська авіакомпанія не залишатиме свої екіпажі ночувати в Україні.

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Допомога Україні від Нідерландів: коротко

Очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра 21 січня заявив, що країна відкрита до поставлення зброї в Україну на тлі загрози нападу Росії. Для цього організація має подати відповідний запит.

Проте наразі звернення НАТО немає. Натомість попередній запит заблокувала Німеччина за підтримки Нідерландів. Причиною було побоювання можливої ескалації.

Водночас у німецькій Палаті представників відзначили, що підтримують оборонну військову підтримку України.



Міжнародна допомога Україні / Інфографіка 24 каналу