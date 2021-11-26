У нас нема грошей з бюджету платити Коломойському, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував так звану "медіавійну" щодо каналів Ахметова. Президент заявив, що "в нас нема грошей з бюджету платити Коломойському".

Володимир Зеленський відповів на питання журналіста 24 каналу Артема Овдієнка щодо того, що у медіавійні, яку оголосили зокрема телеканали Рената Ахметова, президенту потрібен союзник, який "би допомагав спростовувати закиди".

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Зеленський відповів на питання щодо Коломойського

Овдієнко розповів, що є припущення, що "таким союзником" може бути Ігор Коломойський. Його платнею "за теплі ванни на плюсах" є майбутній розподіл "Укрнафти", мовляв, олігарху може дістатись "найсмачніша частина цієї компанії, натомість "Нафтогазу" відійде збиткова частина". Журналіст попросив підтвердити чи спростувати це твердження.

Володимир Зеленський заявив, що "розділення "Укрнафти" не відбулось. Це вихід зі складної судової ситуації, про яку доповідав Коболєв (ексголова правління "Нафтогазу", – 24 канал)".

Питання не вирішене. Якщо не буде розділення, то є ймовірність, що компанії, які володіють акціями "Укрнафти", можуть виграти суд. Тому що державна заборгованість дуже велика. Кілька мільярдів (кубів) газу. Ми не маємо грошей платити будь-кому, включаючи компанії Коломойського,

– заявив Зеленський.

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