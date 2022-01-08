У нас тепліше, – Єрмак анонсував візит нормандських радників в Україну
Джерело:Андрій Єрмак у фейсбуці
Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом політичні радники президентів Франції та Німеччини завітають до України. Обговорять ситуацію навколо українських кордонів.
Очільник Офісу Президента повідомив, що цього тижня вже розмовляв з Еммануелем Бонном і Єнсом Пльотнером. Телефонні дзвінки відбулися перед поїздкою політиків до Москви.
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"Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації", – вказав глава ОП.
Андрій Єрмак також розповів, що провів перемовини із помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. За словами очільника Офісу Президента, вони обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів і безпекові аспекти.
Уже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва. В нас тепліше,
– підсумував політик.
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- Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.
- Наразі розмови відбуваються лише на рівні міністрів і радників. Востаннє така зустріч відбулася 6 січня й тривала 4,5 години у Москві. На ній були присутні представники Франції, Німеччини й Росії, однак з України не було нікого.
- Перед тим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив із політиками телефоном.
- У Кремлі заявили, що під час зустрічі домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва.
- Перед тим, 11 листопада 2021 року, мали відбутися переговори на рівні міністрів закордонних справ. Однак Москва їх зірвала.
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Текст публікації Андрія Єрмака:
За останні два дні провів дзвінок з радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном. Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації.
Після чого поговорив з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти.
А вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва. В нас тепліше.