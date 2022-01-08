У нас тепліше, – Єрмак анонсував візит нормандських радників в Україну

Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом політичні радники президентів Франції та Німеччини завітають до України. Обговорять ситуацію навколо українських кордонів.

Очільник Офісу Президента повідомив, що цього тижня вже розмовляв з Еммануелем Бонном і Єнсом Пльотнером. Телефонні дзвінки відбулися перед поїздкою політиків до Москви.

Читайте також Донбас без України вмирає: Зеленський хоче долучити Байдена до нормандського формату

"Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації", – вказав глава ОП.

Андрій Єрмак також розповів, що провів перемовини із помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. За словами очільника Офісу Президента, вони обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів і безпекові аспекти.

Уже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва. В нас тепліше,

– підсумував політик.

Нормандський формат: останні новини

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.

Наразі розмови відбуваються лише на рівні міністрів і радників. Востаннє така зустріч відбулася 6 січня й тривала 4,5 години у Москві. На ній були присутні представники Франції, Німеччини й Росії, однак з України не було нікого.

Перед тим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив із політиками телефоном.

У Кремлі заявили, що під час зустрічі домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва.

Перед тим, 11 листопада 2021 року, мали відбутися переговори на рівні міністрів закордонних справ. Однак Москва їх зірвала.

Як Росія саботує нормандський формат: дивіться відео



Текст публікації Андрія Єрмака:

За останні два дні провів дзвінок з радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном. Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації.

Після чого поговорив з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти.

А вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва. В нас тепліше.