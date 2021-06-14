У нас ускладненість, у нас є війна, – Зеленський про співпрацю з МВФ та реформи

Президент Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд не може висувати Україні такі ж умови для співпраці, як іншим країнам. Все тому, що у нас вже 8 рік триває війна.

Це несправедливо, – президент

Через війну Україна повинна по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ. Про це глава держави заявив у інтерв'ю трьом іноземним виданням.

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На можна порівнювати стратегію поведінки МВФ та України з іншими країнами. Нас просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з погляду економіки, а з погляду безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше,

– пояснив Зеленський.

Водночас він зазначив, що продовження співпраці України з МВФ є важливим для економічної стабільності та інвестиційного клімату. Все тому, що до програми МВФ прив'язані інші програми фінансової підтримки.

"Тому ми обов'язково зробимо все, що пообіцяли", – запевнив політик.

Що відомо про співпрацю України з МВФ